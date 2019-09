Višković: Poslovna zajednica prihvatila poskupljenje struje

LOPARE - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da ne može dozvoliti da "Elektroprivreda Srpske" bude dovedena u tešku poziciju u odnosu na neku drugu, te da je poslovna zajednica prihvatila poskupljenje električne energije sa 31 na 35 evra po megavat času.

"Naši ljudi moraju razumjeti da su plaćali megavat čas električne energije u Republici Srpskoj 31 evro, a taj isti megavat čas u Federaciji BiH je 50 evra, u Srbiji 58 evra. Prema tome, ovo povećanje na 35 evra je nešto što je prihvatila poslovna zajednica", rekao je Višković novinarima u Loparama.

On je poručio da ne može dozvoliti da "Elektroprivreda Republike Srpske" bude dovedena u tešku poziciju u odnosu na neku drugu, te dodao kako to možda neko želi da bi pokušali da privatizuju ovo preduzeće za male pare.

"Mi to nećemo dozvoliti, mi ovim jačamo našu 'Elektroprivredu', a i dalje smo više nego konkurentni kada je riječ o cijenama", rekao je Višković.

On je istakao da je dogovrena cijena struje garantovana 16 mjeseci, odnosno do 1. januara 2021. godine, za kada je najavio naredno poskupljenje bez obzira, kako je rekao, ko bio premijer i direktor "Elektoprivrede".

"To je realnost. Njihova je primjedba bila da im se kaže na vrijeme da to mogu spremno dočekati. Ja sam i tada rekao, a evo i sada poručujem da će sljedeće poskupljenje imati tada", dodao je Višković.

Premijer Srpske je istakao da će cijena struje poslije 1. januara 2021. godine poskupiti i za one privrednike koji nisu obuhvaćeni sadašnjih poskupljenjem.

On je naveo da će se razmisliti i o onome šta je Srbija uradila, samo, kako je objasnio, "Elektropriveda Republike Srpske" treba da tehnički odradi određene pripremne radnje i bude sposobna da napravi platne razrede i kod stanovništva.

Višković je kao primjer toga naveo da potrošnja do 500 kilovata nema povećanje, a da od 500 do 800 ima, dok bi za potrošnju više od 800 to bilo značajno povećanje, ali je naglasio da će se o tome razgovarati.

"Neko želi za zagrijava svoj privatni bazen, moraće to platiti. Ne možemo mi da cijena električne energije bude socijalna kategorija, pa za penzionera sa primanjima od 193 KM bude ista kao kod nekoga ko zagrijava privatni bazen u svojoj vili", objasnio je Višković.