Višković: Privredna komora nije uputila zahtjev Vladi

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da Privredna komora Srpske nije uputila zahtjev Vladi Srpske o povlačenju Uredbe o vraćanju na prethodni nivo cijena koje su zatečene u prometu i važile na dan 5. mart.

"Iznenadila me je informacija iz medija da je Privredna komora uputila takav zahtjev Vladi Republike Srpske. Nisu uputili nikakav zahtjev, već smo na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima Privredne komore Srpske razgovarali o toj temi", rekao je Višković na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Željkom Cvijanović, srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom, Višković je rekao da je resorno ministarstvo kreiralo ovu uredbu, usaglašenu u Srpskoj i na prostoru Federacije BiH, kojom je 5. mart referentni datum za koji se vežu te cijene.

"Tačno je da su u međuvremenu, poslije tog datuma određene namirnice nabavljene u distributivnim centrima i lancima i po nekim fakturama koje su bile veće nego u prethodnom periodu", naveo je Višković.

On je naglasio da će inspektori kontrolisati sve zalihe i sve distributivne lance i vidjeti da li je riječ o spekulaciji ili o stvarnom problemu.

"U javnosti se pojavila priča sa limunom kao nekim referentnim proizvodom. Ukoliko se to pokaže kao tačno limun će biti skinut sa naše odluke, a ostale namirnice će ostati. Za limun će biti uvedena mjera da on bude onoliko koliko je nabavna cijena iz uvoza, plus marža koja će biti ograničena", pojasnio je Višković.

On je rekao da odluka koju donese Krizni štab nije nešto što vrijedi na neodređeni period, ističući da će u hodu biti korigovani svi problemi koji budu uočavani, kao i ova uredba u skladu sa situacijom na terenu.

Kada je riječ o robnim rezervama Republike Srpske, Višković je naveo da je tačno da Srpska nema robne rezerve, ali ima zakon koji to definiše.

"Imamo zakon koji to definiše, već smo rezervisali određena novčana sredstva. Onog momenta kada bude trebalo mi ćemo prema našem zakonu određenu robu, kao što su osnovne životne namirnice - brašno, ulje i higijena obezbijediti i staviti na tržište", rekao je Višković.