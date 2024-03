Višković: Struja neće poskupjeti, ali građanima nema povrata novca

BANJALUKA – Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, rekao je tokom rasprave u Narodnoj skupštini RS, da struja u Srpskoj neće poskupjeti, ali i da niko od građana neće dobiti povrat novca, niti moći da uputi tužbu, a nakon što je Ustavni sud Republike Srpske proglasio neustavnim tarife za obračun električne energije koje se primjenjuju od 15. decembra 2022, i prema kojima su građani plaćali struju prema potrošnji i tri tarifna modela.

"Na osnovu ove odluke Ustavnog suda neće biti nijedna tužba i niko neće dobiti nijednu KM. I nemojte da obmanjujete građane pričama da ste im obezbijedili 50, 60 ili 100 maraka, zato što niste niti ćete. Ne slažem se ja sa mnogim stvarima koje je Regulator uradio, napravili su grešku i ništa ne zamjeram sudu", rekao je Višković.

"Ustavni sud je postupio na način da u okviru jedne tarifne grupe imaju tri podgrupe i to je ocijenjeno kao diskriminaciju. Ali hoću da kažem da isti model vrijedi u zemljama regiona, u Srbiji se to zove plava, crvena i zelena zona. I tamo kad padnete u jednu od zona i plaćate različitu cijenu električne energije", kazao je Višković.

On je naveo da preko 75 odsto domaćinstava u Srpskoj upada u prvu tarifnu grupu, koja, podsjetio je, ima potrošnju električne energije do 500 kilovat-časova i za to plaća 0,005 KM po kilovat-času.

"Druga tarifna grupa od 501 do 1.500 kilovat-časova plaća 0,009 KM po kilovat-času, više od 1.500 kilovat-časova plaća 0,2 KM po kilovat-času", rekao je Višković.

"Električna energija neće poskupjeti. Možda je neko to mislio, ali neće. Imaju neki koji podgrijavaju bazene, pa žele da im cijena bude kao za energetski zaštićenog kupca. E ne može", dodao je predsjednik Vlade Srpske.

Višković je naglasio da će Vlada RS sa Regulatornom komisijom za energetiku utvrditi nove tarifne stavove u skladu sa odlukama Ustavnog suda Republike Srpske.

"Prilagodićemo sve terminima žuti, zeleni i crveni potrošač i na osnovu toga zadržati postojeće cijene, i zato neće biti potrebe da neko tužbom nešto ostvari", rekao je on.

Petar Munišić, član Regulatorne komisija za energetiku Republike Srpske, naveo je da će Regulator utvrditi nove tarifne stavove u skladu sa stanovištima Ustavnog suda Srpske, što znači da će cijena javnog snabdijevanja električnom energijom ostati na snazi i da će morati da se poštuje.

Sa druge strane, predstavnici opozicije nazvali su neprihvatljivim novi tarifni model za obračun cijene električne energije u Srpskoj, te pitali su ko će odgovarati za neustavno naplaćivanje struje građanima u Srpskoj.

"Mi na istoku Republike Srpske smo na neki način u podaničkom odnosu od strane vlasti. Oko 75 odsto energije dolazi sa naše strane i zaslužujemo bolji tretman i pristojniju cijenu struje", rekao je Ognjen Bodiroga, poslanik SDS-a u NS RS.

Nebojša Vukanović, šef Kluba poslanika Pokreta za pravdu i red, zamjerio je što tokom ove tačke dnevnog reda na raspravi nije bio niko iz sektora energetike.

"Gdje je ministar Đokić i prvi čovjek Regulatorne komisije za energetiku, da nam objasne koliko će biti cijena struje", pitao je Vukanović.

Pored ovoga, treba reći da je prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku za 2024. godinu 2,9 miliona KM.

Pored ove tačke, poslanici su apsolvirali i Nacrt zakona o pripajanju dijela grada Zvornika opštini Lopare, a radi se o području ukupne površine 192,69 hektara, što su odobrile obje lokalne zajednice, a na zahtjev mještana.

