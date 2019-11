Višković: U kineskom budžetu postoje grant sredstva i za RS

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je danas u Banjaluci da u Kinu neće ići turistički, već da sa kineskim investitorima razgovara o paketu važnih projekata za Republiku.

"Otvoriću pitanje koje nikada kod nas nije otvoreno, a to je da u budžetu Kine postoje grant sredstva za BiH i Srpsku, i to odvojeno. Nikada nismo aplicirali za ta sredstva i želim da sa kineskim partnerima i prijateljima otvorim i to pitanje", rekao je Višković novinarima.

Višković je istakao da želi da vidi na koji način i za koje potrebe se može aplicirati za ta sredstva kada je riječ o projektima iz oblasti industrije i energetike.

On je rekao da će o tome pričati nakon povratka iz Kine, ponovivši da je stav Vlade od početka da treba puno raditi, a malo pričati i obećavati.

Delegacija Vlade na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem uskoro putuje u u Kinu gdje bi sa kineskim partnerima trebalo da potpiše ugovor o izgradnji više hidrocentrala, ali i o realizaciji drugih važnih i korisnih projekata za Srpsku.