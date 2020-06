Višković: Usvajamo uredbu za proširenje pomoći privredi

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da će na sutrašnjoj sjednici Vlade biti usvojena uredba kako bi isplatom pomoći bili obuhvaćeni i privredni subjekti koji su pretrpjeli štetu, a nije im bio zabranjen rad odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, nego nisu mogli da izvezu svoju robu i proizvode ili nisu mogli da dobiju sirovinu iz inostranstva.

"Ovi privredni subjekti će dobiti pomoć koja će biti proporcionalna padu njihovih prihoda u aprilu ove u odnosu na isti mjesec 2019. godine", naglasio je Višković.

Prema njegovim riječima, na taj način je proširena pomoć privredi koja je iskazana kroz isplatu plata i uplatu poreza i doprinosa za radnike privrednih subjekata kojima je odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije bio zabranjen rad.

"Samo u aprilu bismo trebali isplatiti najnižu platu plus poreze i doprinose za oko 40.000 radnika kojima je bio zabranjen rad. Mi smo to proširili i procjena je da će za april podrškom biti obuhvaćeno blizu 70.000 radnika. Za april smo za jednu i drugu namjenu planirali oko 55 miliona KM. Kada saberemo samo izdvajanja za poreze i doprinose i najnižu platu radnika za mart, april i maj to je oko 120 miliona KM", rekao je Višković za Alternativnu televiziju.

Navodeći da je privredni pad evidentan u čitavom svijetu, Višković je istakao da Srpska kao mala ekonomija zavisi, prije svega, od evropske ekonomije.

"Brzina našeg oporavka neće zavisiti samo od naših mjera i rezultata, nego će biti umnogome vezana i za ono što rade zemlje u okruženju, a posebno naši najznačajniji spoljnotrgovinski partneri Srbija, Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska... Što se oni prije oporave, to je veća šansa i za naš oporavak", ocijenio je premijer Srpske.

On je dodao da su Vlada i Republički štab za vanredne situacije u protekla skoro tri mjeseca preduzeli niz mjera koje su već skoro svima poznate.

"Sve to radimo u saradnji sa Savezom sindikata, Privrednom komorom i Unijom udruženja poslodavaca i ko god ispunjava uslove za pomoć neće biti oštećen. Još jednom pozivam privredne subjekte u Srpskoj koji još nisu podnijeli zahtjev za isplatu plata, poreza i doprinosa za april da to učine u narednih nekoliko dana, kako bi Vlada Srpske izmirila te obaveze za koje već ima obezbijeđen novac", kaže Višković.

Predsjednik Vlade Republike Srpske izjavio je da je Vlada prije nego što su odobrena sredstva Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ realnom i zdravstvenom sektoru u protekla tri mjeseca dala gotovo 250 miliona KM, iako su mnogi kritičari govorili da su Srpskoj prazni fondovi i da se mora zaduživati.

Višković je ocijenio da su sredstva od kredita MMF-a mogla biti uplaćena na račun Srpske i prije mjesec dana, ali da je to bilo blokirano zbog trvljenja između bošnjačkog i hrvatskog korpusa.

"Da nije bilo epidemije, 2020. godina je u finansijskom smislu mogla biti jedna od najboljih od postojanja Republike Srpske. Ali, nećemo kukati, desilo se šta se desilo, naše je da radimo i da nađemo najbolja rješenja da iz ovoga izađemo što prije i da oporavimo privredu“, kaže Višković.

Posljednji izvještaj koji je dobio od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, dodao je on, pokazuje da je u Srpskoj od 15. marta do juče bez posla ostalo 4.800 radnika.

"Od toga je njih više od 2.500 bilo zaposleno na određeno vrijeme. U istom periodu je bilo 3.100 novozaposlenih radnika. Ako posmatramo samo radnike na neodređeno vrijeme, onda je manji broj radnika ostao bez posla nego što je novozaposlenih. Tome su doprinijele naše mjere i sve ono što smo radili. Prema dostupnim informacijama, u Federaciji BiH je u ovom periodu bez posla ostalo više od 30.000 radnika", naveo je Višković.

Višković: Radili smo časno i pošteno, kritikuju nas neradnici

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da su predstavnici vlasti u Srpskoj za vrijeme epidemije virusa korona radili u skladu sa zakonskim propisima, časno i pošteno, a da najviše kritika dolazi od onih koji najmanje rade i koji su se skrivali za vrijeme epidemije.

"Rezultati institucija Srpske su vidljivi ako ćemo govoriti pošteno i realno, a ne kao neki koji nisu ništa uradili tokom epidemije nego su negdje bili sakriveni, ali danas sve znaju. Spasili smo zdravstveni sistem i zdravlje ljudi jer smo imali dovoljno zaštitne opreme i zdravstvenih kapaciteta. Zahvaljujem zdravstvenim radnicima i građanima koji su poštovanjem mjera doprinijeli da kroz epidemiju prođemo sa što je moguće manje problema", istakao je Višković.

On je naglasio da opozicije može da napada vlast, ali da će građani donijeti konačan sud.

"Građani znaju šta i kako radimo i jedino u što vjerujem je sud javnosti koja na izborima kaže kome daje povjerenje. Nije sva pamet izaći i kritikovati. Najviše kritikuju oni koji najmanje rade. Čestiti domaćini koji stvaraju i doprinose mogu ukazati na neke stvari, ali od tih ljudi ćete čuti malo kritika", rekao je Višković za ATV.

On je dodao da ljudi koji ništa u životu nisu napravili, nemaju ništa iza sebe i ne mogu pokazati nijedan objekat koji su izgradili za vrijeme svoje vladavine, misle da sve znaju i sve kritikuju.

Premijer Srpske je naglasio da ne može ni da zamisli da je neko u situaciji kakva je bila tokom epidemije pomislio da se okoristi.

"Da ponovo dođem u istu poziciju ponovo bih donosio teške odluke i bio spreman da nekim kritičarima poslije odgovaram. Tada nije bilo izbora, bilo je samo pitanje da nešto imate ili nemate", poručio je Višković.

On je naglasio da je odluka o zatvaranju škola, fakulteta i vrtića bila na udaru kritičara koji su tvrdili da je godina izgubljena za obrazovanje.

"Pogledajte gdje smo danas. Ako imamo nešto dobro iz ove epidemije, to je da smo vrlo brzo putem našeg Pedagoškog zavoda i uz pomoć Javnog servisa omogućili onlajn nastavu. Danas Srpska prima pohvale za to što je urađeno. Nema tih kritičara da govore o nastavi na daljinu koju privodimo kraju u skladu sa procedurama. Donijeli smo uredbe sa zakonskom snagom koje su sve definisale i vrlo brzo ćemo zakonski regulisati da mogućnost izvođenja nastave na taj način postoji i ubuduće", naveo je Višković.

On je naglasio da je epidemija još jednom pokazala da je Republika Srpska najveći benefit koji imamo.

"Da nismo imali Srpsku ne znam kako bi prošli kroz ovo. Ne želim se baviti tuđim dvorištem, ali vidjeli smo da su Hercegovačko-neretvanski kanton i bolnica u Mostaru bili u ogromnim problemima, a da nije pokazana briga iz Sarajeva za te ljude. Šta bi se desilo da nemamo Srpsku, pa da u Banjaluci čekamo da iz Sarajeva dobijemo maske, odijela, respiratore i sve drugo što je bilo neophodno", upitao je Višković.

On je naglasio da je opredjeljenje Republičkog štaba za vanredne situacije da se svi u Srpskoj ponašaju odgovorno kao i na početku epidemije i da građani slušaju savjete struke.

"Struka će nam reći koje od mjera će ostati i u narednom periodu. Ono što je u ovom trenutku nepoznanica jeste da li će se i u kojem obimu virus vratiti na jesen. Mi preduzimamo mjere da budemo spremni za svaki scenario", istakao je predsjednik Vlade Srpske.

Podsjetivši da je Vlada u protekla tri mjeseca u vidu olakšica i subvencija značajno intervenisala u raznim oblastima kao što su privreda, poljoprivreda, turizam i druge oblasti, Višković je poručio da će tako nastaviti i u narednom periodu.

"Subjekti u oblasti turizma i ugostiteljstva su zabranom kretanja lica pretrpjeli veliku štetu. Da bi smo im pomogli donijeli smo odluku da vaučerima u iznosu od 100 KM podstaknemo građane Srpske da provedu nekoliko dana odmora na nekoj od naših turističkih destinacija. Već vidim da hotelijeri, banje, turističke organizacije i lokalne zajednice nude i svoje olakšice i benefite građanima", naveo je Višković.