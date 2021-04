Višković: Vlada će nastaviti pomagati privrednicima kojima je onemogućen rad

BANJALUKA - Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, istakao je da će Vlada svojim mjerama nastaviti da pomaže poslovne subjekte kojima je onemogućen rad u skladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, saopšteno je iz Vlade RS.

Premijer RS razgovarao je danas u Banjaluci s predstavnicima Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, direktorom Jovanom Bratićem i predsjednikom Lazom Šešićem, o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj i posljedicama koje ostavlja na rad poslovnih subjekata iz ove oblasti.

Višković je naglasio da je prije nekoliko dana Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske, donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga.

Prema riječima predsjednika Vlade, izmjenama navedenog zakona, poslovnoj zajednici je omogućeno da svoje poreske obaveze po svim osnovama iz prošle godine umjesto do kraja marta, izmire do kraja juna. Ukoliko i do tada ne izmire dug, zakon daje i mogućnost beskamatnog reprograma duga.

Višković je podsjetio i da svi koji su ostali bez zaposlenja, a koji su prijavljeni Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, redovno primaju zakonom propisanu novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

Sastanku su, osim predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, prisustvovali i ministar finansija Zora Vidović i ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.