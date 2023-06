Višković u Gacku: Ubrzo hitna procedura nabavke postrojenja za prečišćavanje uglja

GACKO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je danas da će ubrzo biti pokrenuta hitna procedura nabavke postrojenja za prečišćavanje uglja u Termoelektrani u Gacku, vrijednosti oko 70 miliona KM.

Višković je novinarima u Gacku rekao da su upoznati sa emisijom čvrstih čestica iz Termoelektrane, te pojasnio da će postrojenje omogućiti, ne samo da se smanji emisija tih čestica, nego i znatno lakšu, bolju i profitabilniju proizvodnju u kapacitetu.

On je nakon sastanka sa rukovodstvom Rudnika i Termoelektrane (RiTE) napomenuo da je za realizaciju te investicije potrebno oko godinu i po do dvije godine i da će učiniti sve da to bude realizovano što je prije moguće.

Premijer je naglasio da Vlada i ovo preduzeće imaju zajednički interes da očuvaju proizvodnju, ističući da Termoelektrana za ovaj dio Republike Srpske znači život, jer zapošljava oko 2.000 ljudi.

Višković je dodao da je na sastanku sa rukovodstvom RiTE Gacko razgovarano i o problemima u vezi sa otkrivkom uglja, kao i da je menadžment preuzeo sve radnje da se voda ispumpava.

"Nadam se da će to biti završeno u roku ne dužem od mjesec dana, nakon čega će se pristupiti čišćenju tog kopa", rekao je Višković, koji se nada da će nakon ovoga biti obezbijeđena kvalitetna ruda sa ovog kopa za zimski period.

Višković je napomenuo da se radi na izradi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju filtera na termoelektrani, te da će i taj projekat Vlada sa Elektroprivredom Republike Srpske uzeti u razmatranje.

On je naglasio da je Termoelektrana po broju sati, koliko je bila na mreži, pokazala da je u dobrom stanju, te da se domaćinski odnosilo prema ovom postrojenju.

Višković je naglasio da će se učiniti sve da se životni vijek Termoelektrane Gacko produži, te da je ona strateški objekat za Republiku Srpsku i Gacko.