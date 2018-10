Vitinka u top 100 "Must have" brendova u BiH

Prema istraživanju agencije Nielsen, brendovi kompanije Vitinka našli su se među top 100 "Must have" brendova u BiH. U pitanju je izbor bh. trgovaca koji su svojim glasovima odabrali listu brendova koje svaka bolje snabdjevena trgovina mora da ima. Tim povodom kompaniji Vitinka je na svečanom proglašenju najboljih 100 u Sarajevu dodijeljeno ovo prestižno priznanje i plaketa "Must have".

Vitinka je jedan od najvećih proizvođača mineralne izvorske vode i osvježavajućih bezalkoholnih napitaka u regionu. U svom portfoliju trenutno ima sedam brendova proizvoda vrhunskog kvaliteta koji se stalno potvrđuje kroz brojne prestižne nagrade i veliko povjerenje koje im potrošači ukazuju.

"Veliko nam je zadovoljstvo što smo uvršteni u top sto najboljih brendova u BiH. Najviše nam je drago zbog činjenice da ovo priznanje dolazi od samih trgovaca koji su potvrdili da svaki bolje snabdjeven prodajni objekat mora imati naše brendove na svojim policama. Konkurencija je u ovom izboru zaista bila jaka, velika nam je čast da smo se našli u društvu najvećih globalnih brendova. Ovakva priznanja su nam mnogo važna jer potvrđuju da smo na pravom putu i da se predanost i posvećenost domaćoj i odgovornoj proizvodnji isplati", izjavio je povodom dodjele priznanja Mirko Savić, direktor marketinga kompanije Vitinka.

Savremeni proizvodni pogoni, visoki standardi kvaliteta i društveno odgovorno poslovanje donijeli su kompaniji Vitinka epitet jedne od najuspješnijih BiH kompanija koja, poslije domaćeg, nastavlja da osvaja i tržišta zemalja u regionu. Svoje brendove je dugo i pažljivo gradila na osnovu vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna i kreativne komunikacije što je ovu domaću kompaniju, sasvim zasluženo, dovelo u društvo top 100 u BiH, među globalne brendove.