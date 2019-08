Vlada FBiH uvezala staž 55 radnika zeničke "Željezare" u stečaju

ZENICA - Ovosedmična odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da izdvoji 1,4 miliona KM za uvezivanje staža za penzionisanje 55 bivših radnika preduzeća "Željezara" Zenica u stečaju, unijela je dodatni optimizam među radnike tog preduzeća - izjavio je za Fenu predsjednik Sindikata radnika Željezare Zenica Avdija Halilović.

Penzionisani će, kako najavljuje, biti radnici koji su to pravo stekli u periodu od januara 2018. do kraja maja 2019. godine.

"To je svjetlija tačka. Ljudi se odmah osjećaju drugačije, jer su bili pod velikim psihičkim pritiskom. Sada su rasterećeni i radosni dočekuju sljedeći dan, jer, ako Bog da, ide ta njihova penzija. Oni su je i zaradili", ističe Halilović.

Pojašnjava da će teret plaćanja zdravstvenog osiguranja te naknade za nezaposlenost, ipak, pasti na teret preduzeća.

"To ćemo platiti iz sredstava od prodaje imovine. Stečajni upravnik još nije izračunao koliko će to koštati, ali računam da bi i za to trebali izdvojiti oko million KM2, kaže Halilović.

On najavljuje da će do kraja tekuće godine, zajedno s demobilisanim borcima i ratnim-vojnim invalidima, na red za penzionisanje doći još 30-ak ljudi.

"Mi se nadamo da će Vlada FBiH, iz sredstava koja su im preostala, raspisati novi javni poziv na koji ćemo se prijaviti te uvezati staž i za te ljude. Staž je neuvezan za još oko 250 radnika, koji su na birou. Neki će od njih steći uslove za penzionisanje, ali neki i neće", napominje Halilović.

U preduzeću, podsjeća, na poslu su zadržana samo 72 radnika, koji su većinom angažovana na obezbjeđenju imovine.

"Živi se od zakupa prostorija, a ono što uspijemo prodati imovine uplaćujemo na račun i koristimo samo za uvezivanje staža, za plaćanje zdravstvenog osiguranja i ostalih dadžbina koje treba platiti", naglašava Halilović.