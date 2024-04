Vlada RS ograničava marže, 500 proizvoda biće jeftinije

​BANJALUKA - Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o ograničavanju marži u trgovinama u Srpskoj.

Denis Šulić, ministar trgovine i turizma RS, rekao je da je uredbom obuhvaćeno 29 artikala, te da bi cijene oko 500 proizvoda trebale biti snižene u Republici Srpskoj.

"Ono što je bitno reći je da će uredba važiti do 30. juna ove godine i da ćemo je poslije dopunjavati. Takođe, radimo na praćenju rasta cijena i dalje i možemo konstatovati da je Srpska puno jeftinija od FBiH. Ukupno 31 proizvod je jeftiniji u odnosu na drugi entitet. Nastavljamo sa pripremom nove uredbe koja će se ticati nafte i naftnih derivata, a razgovaramo i sa inspektoratom o vršenju kontrola", istakao je Šulić.

On je rekao da se marža ograničava na maksimalno šest odsto u veleprodaji, a osam u maloprodaji za sljedeće proizvode: so, životinjska mast, ulje suncokretovo, biljna mast, margarin, pasterizovano mlijeko od 2,8 odsto mliječne masti, jogurt od 1,6 do 3,2 odsto mliječne masti, pšenično brašno, hljeb od pšenice, šećer kristal.

"Marža se ograničava na maksimalno četiri odsto u veleprodaji, a šest u maloprodaji za hranu za dojenčad i bebe, i pelene za bebe i odrasle. Marža je ograničena na maksimalno 10 odsto u veleprodaji, a 12 u maloprodaji za jaja, pavlaku, pile, pileće viršle, pileći parizer, kokošja pašteta, riža, tjestenina, zamrznuti grašak i boranija, pasterizovana miješana salata i krastavac, deterdžent za suđe, deterdžent za pranje veša, tečni sapun za ruke, papir toaletni 24 komada. Marža do šest odsto u veleprodaji, a do 18 u veleprodaji je za sve lijekove", naglasio je Šulić.

