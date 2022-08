Vlada Republike Srpske odustala od dokapitalizacije Rudnika "Ljubija"

PRIJEDOR - Vlada Republike Srpske zadužila je Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske da uputi zahtjev Upravnom odboru Rudnika željezne rude Ljubija da sazove vanrednu sjednicu Skupštine akcionara radi poništenja dvije odluke o dokapitalizaciji ovog preduzeća.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Dragoslav Kabić pozdravili su odluku Vlade Republike Srpske da se odgodi dokapitalizacija prijedorskog Rudnika željezne rude "Ljubija".

Javor je na konferenciji za novinare u Prijedoru podsjetio da je Vlada Srpske na jučerašnjoj sjednici zadužila republičku Investiciono-razvojnu banku /IRB/ da uputi zahtjev Upravnom odboru RŽR "LJubija" da sazove vanrednu sjednicu Skupštine akcionara radi poništenja dvije odluke o dokapitalizaciji ovog državnog preduzeća.

On je pojasnio da je riječ o odlukama o povećanju kapitala i o trećoj emisiji obveznica.

"Razlog je to što se u kratkom vremenskom periodu ne mogu izuzeti parcele i imovina za interes lokalne zajednice iz vlasništva preduzeća", rekao je Javor.

On je zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, predsjedniku Srpske Željki Cvijanović i premijeru Radovanu Viškoviću za podršku i na tome što su stali iza volje građana Prijedora.

"Danas je održana sjednica UO RŽR-a i za 16. septembra zakazana je Skupština akcionara", naveo je Javor.

On je pozvao opozicione partije da najavama protesta protiv dokapitalizacije "Ljubije" ne dovode u zabludu građane, ocjenjujući da je sramotno da na proteste pozivaju oni koji su doveli do toga da se RŽR "ne može baviti svojom osnovnom djelatnošću, a to je eksploatacija rude".

"Pozivam ljude iz opozicije da sutra dođu, ne na mali, nego na veliki trg u Prijedoru i da svi zajedno budemo na Danima sporta", rekao je Javor, reagujući na najavu opozicionih partija da će sutra u 18.00 časova na malom trgu u Prijedoru organizovati proteste protiv dokapitalizacije "LJubije".

Kabić, koji je i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je da je Vlada Republike Srpske ovim jasno ispoštovala stav prijedorskog odbora SNSD-a.

"Naš stav je od početka bio jasan. Rudarenje da, ali nakon eksproprijacije cijelog zemljišta i imovine u sastavu RŽR-a", rekao je Kabić.