Vlade presuđuju o cijeni struje

BANJALUKA - Na sastanku predstavnika "Elektroprivrede Republike Srpke" (ERS) i privrednih subjekata iz sektora ugostitelja i trgovine na kojem se razgovaralo o novim ugovornim cijenama električne energije po kojima bi se znatno uvećala donesena je odluka da Vlada RS o tome da konačnu riječ.

Naime, ERS je najavio poskupljenja struje za privredu u Srpskoj gdje će većina preduzeća plaćati 53 evra po megavat času, dok je velikim hotelima i trgovinama cijena struje bi novim ugovorima trebala da bude uduplana.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore RS, kazao je za "Nezavisne novine" da su privrednicima iz ove oblasti stigli ugovori sa cijenom od 87 evra po megavat-času, te da traže da i oni kao ostali plaćaju 53 evra.

"Sa strane privrednika čuli smo da je to neprihvatljivo i da ta najavljena poskupljenja nisu čak ni logična, a dok 'Elektroprivreda RS' uvjerava da je to cijena koja je realna i da pokriva njihove troškove", kazao je Ćorić i ističe da je dogovoreno da konačnu riječ da Vlada RS.

Kaže da se u narednom periodu treba razgovarati, te da se dostave argumenti i sa jedne i druge strane kako bi se pronašlo kompromisno rješenje koje će zadovoljiti sve.

"'Eletroprivreda RS' je ponudila privrednicima cijenu stuje po 72 evra ali je to ipak veliko povećanje u odnosu na raniju cijenu koštanja struje", kazao je Ćorić.

Dodao je da je sastanak bio radnog karaktera gdje kako kaže nije donesena konačna odluka.

"Naravno da su privrednici imali svoju argumentaciju zbog čega ne prihvataju nove cijene, jer će to po njihovim riječima dovesti do lančane reakcije, gdje će doći do povećanja cijene njihovih proizvoda, a to sve opet prenosi na stanovništvo, tako da ulazimo u jedan začarani krug, gdje će sigurno će svi biti na gubitku", kazao je on.

Privrednici iz ove oblasti upozoravaju da ne pristaju na tu cijenu, te traže da im bude cijena izjednačena sa ostalim privrednicima u iznosu od 53 evra.

"To bi značilo da ćemo morati i povećati cijenu naših usluga ali sigurno bi se se to odrazilo na broj radnika, odnosno morali bi smanjivati broj zaposlenih", kažu oni.

I u FBiH privredna društva su dobili nove ugovore sa uvećanom cijenom električne enegrije od 150 do 300 odsto pa se na vanrednoj sjednice Doma naroda FBiH raspravljalo o dopuni Zakona o električnoj energiji FBiH. Na početku sjednice data je pauza jer su delegati tražili da premijer FBiH Fadil Novalić i Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH prisustvuju sjednici, smatrajući da se radi o važnom zakonu za građane, privredu, i da je potrebno objašnjenje Vlade.

Podsjećanja radi, u prijedlogu Zakona o električnoj energiji stoji da ukoliko dođe do poremećaja na tržištu električne energije na način da se cijena snabdijevanja električnom energijom za kvalifikovanog kupca poveća ili smanji za više od 50 odsto u odnosu na prethodnu godinu, Vlada FBiH može posebnom odlukom ograničiti povećanje ili smanjenje cijena snabdijevanja električnom energijom, pri čemu se isto odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili duže.

Igor Gavran, ekonomski analitičar za "Nezavisne novine", ističe da nije opravdano čak ni poskupljenje u RS, jer kako kaže nije mu poznat bilo kakav rast troškova proizvodnje struje bilo gdje u Bosni i Hercegovini, osim kako kaže pravdanja rastom cijena na berzi u Budimpešti i generalno u Evropi.

"Međutim, u odnosu na potpuno sulude iznose poskupljenja u Federaciji BiH od 300 odsto, porast cijena u RS se čini podnošljivim. Ako je poskupljenje u RS neopravdano ali ga je bar nekim kompanijama moguće podnijeti bez poremećaja u radu i većih poskupljenja vlastitih proizvoda i usluga, poskupljenje u Federaciji je izvan granica zdravog razuma i predstavlja katastrofalan udar na privredu koji veliki broj kompanija ne može podnijeti", kazao je Gavran.

Dodao je da sve ovo udar na građane, prvo na zaposlene u firmama kojima se povećava cijena struje i koje će zbog toga smanjivati plate i otpuštati radnike.