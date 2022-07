Vlasnicima zemlje odšteta, Bihaću aerodromska pista

BIHAĆ - Kako bi se omogućio nastavak izgradnje poletno-sletne piste na budućem aerodromu u naselju Golubići, nadomak Bihaća, uskoro će se krenuti s isplatom naknada vlasnicima 132 eksproprisane zemljišne parcele.

Ovo je potvrdio Anel Hadžić, direktor Javnog preduzeća "Aerodrom Bihać", koje realizira izgradnju aerodroma.

"Već od naredne sedmice krećemo s isplatama naknada vlasnicima po cijeni od 18 do 20 maraka po kvadratnom metru zemljišta, zavisno od njegovog kvaliteta. Za ove svrhe osigurali smo pet miliona maraka, od ukupno 25 miliona koliko nam je Vlada FBiH obezbijedila sredstava za ovu godinu", kazao je Hadžić.

Prema njegovim riječima, otkup zemljišta je preduslov kako bi se nastavilo s izgradnjom pomenute piste planirane dužine od 1.800 metara.

U narednom periodu, kako je istakao, biće potrebno osigurati još sredstava kako bi se otkupilo i dodatno zemljište koje je sada u privatnom vlasništvu, a čija je eksproprijacija neophodna kako bi se zaokružio aerodromski kompleks.

Prema Hadžićevim riječima, u toku je izrada master plana, koji bi trebalo da definiše sve potrebne radnje i termine za izgradnju cjelokupnog aerodromskog kompleksa.

"U ove aktivnosti će biti uključene sve nadležne institucije, kako bi se planirala pravovremena nabavka neophodne opreme. Ovom dinamikom, kako se krećemo, ukoliko ne bude nepredviđenih poteškoća, aerodrom bi mogao biti u funkciji za tri do četiri godine", tvrdi Hadžić.

Izgradnja bihaćkog aerodroma bila je jedna od glavnih tema o kojima se razgovaralo sa Fadilom Novalićem, premijerom Vlade FBiH, prilikom njegove nedavne posjete Unsko-sanskom kantonu.

Mustafa Ružnić, premijer USK, istakao je kako je tom prilikom Novaliću rekao da će Unsko-sanski kanton uskoro krenuti s procedurom usvajanja prostornog plana, koji se očekuje dugi niz godina.

"Jasno smo stavili do znanja da ćemo krenuti s tim aktivnostima, jer je to jedan od preduslova za projekat aerodroma, s obzirom na to da moramo pristupiti pretvaranju poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Sve dosad smo čekali na prostorni plan Federacije BiH, ali je izvjesno da do njegovog usvajanja neće skoro doći", kazao je Ružnić.

Ranije je istaknuto kako ovaj projekat ima veliku važnost kada se radi o komunikacijskom povezivanju Unsko-sanskog kantona s ostatkom zemlje, ali i značajan ekonomski aspekt, jer može biti motor razvoja Bihaća i cijelog kantona.

Smatra se kako će njegova realizacija doprinijeti značajnom razvoju turizma i povećati broj posjeta Nacionalnom parku "Una" te drugim turističkim destinacijama na ovim prostorima.