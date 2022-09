Vlasnik "Violete" gradi hobit kamp

Petar Ćorluka, vlasnik Violeta grupe, najveće regionalne tvornice higijenskih potrepština, od nedavno i vlasnik tvornice keksa i vafla Lasta Čapljina, posljednjih godina sve suverenije ulazi i u turističku branšu.

Ćorluka je potvrdio kupnjom hotela Hrvatska, kampa Urania te na proljeće ove godine i hotela Mirjam u Makarskoj. Uz ovu recentnu akviziciju, hotel Mirjam, čiji je vlasnik od aprila 2022.godine i s čijim je poslovanjem, kaže, izuzetnoo zadovoljan, najzanimljivija investicija ovog Gruđanina o kojoj se već godinama govori jest tzv. turističko naselje na području Biloševca, piše Makarska Danas.

Tačnije, Ćorluka tamo želi graditi svojevrsni hobit kamp, zelene, luksuzne i samoodržive zemunice koje po opisu koji nam je iznio idu prema sve popularnijem glampingu.

Nedavno je imao sastanak s gradonačelnikom Zoranom Paunovićem, a hercegovački preduzetnik otkrio je u kratkim crtama o čemu se radi.

"Iznio sam gradonačelniku svoje viđenje investicije, a to je da nam nije do betonizacije i apartmanizacije te da nam profit nije na prvom mjestu. Želimo Makarskoj donijeti novu turističku vrijednost, jer Makarska je definitivno preizgrađena i nedostaje joj kapaciteta visoke kvalitete. Ranije smo komunicirali kako bismo gradili hotel s pet zvjezdica, ali odustali smo od toga, Makarskoj ne treba još jedan veliki hotel s pet zvjezdica, za koji uostalom treba osigurati i visokokvalitetnu radnu snagu. Stoga smo se okrenuli drugoj ideji. Želimo graditi nešto na ekološkim osnovama i da pritom to bude vrlo visoke kvalitete i luksuzno, a smještajni kapaciteti nikako neće biti veliki, ne idemo na to. I sve masline koje su na tom zemljištu ostavljamo, cilj je da sačuvamo prirodu", ispričao je Ćorluka.

Po prostornom planu na ovoj je zoni, kako ističe, moguće i jedno i drugo, i hotel i kamp, s tim da gradska uprava ima posljednju riječ.

Što se tiče hotelskog smještaja, taj će dio, kako kaže, zadovoljiti s hotelom Mirjam. Dodaje da su pozitivna iskustva i iz Uranie u Baškoj Vodi gdje su samo renovirali sobe za sada.

"Radimo istraživanja stalno i dolazimo do zaključka da je to neki smjer u turizmu koji se sviđa gostima", naglasio je Ćorluka aludirajući na kampove namjesto velikih hotelskih objekata.