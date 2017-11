Vlast većim akcizama želi bebi-bum

SARAJEVO - Bude li povećanja akciza, biće i novih radnih mjesta, više investicija i porast nataliteta, stoji, između ostalog, u obrazloženju modifikovanog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH.

Podsjećamo, modifikovani prijedlog prošle sedmice usvojilo je Vijeće ministara BiH, kada su preglasani srpski ministri. Ovo je peti prijedlog koji se upućuje u parlamentarnu proceduru. Ovim potezom vlast želi da ispuni jedan od zahtjeva Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) kako bi BiH dobila tranšu kredita od ove finansijske institucije.

Ukoliko zakon prođe, poboljšao bi se standard građana, došlo bi do izgradnje zdravstvenih i obrazovnih ustanova (bolnica, škola, vrtića), više radnih mjesta, što bi na kraju možda prouzrokovalo i više rođene djece.

U obrazloženju se navodi da BiH ima nizak nivo privrednog rasta te da je izgradnja infrastrukture jedan od bitnih uslova kako bi se došlo do porasta privrede odnosno do bržeg i većeg kretanja robe i ljudi. U tom smislu, izgradnja putne infrastrukture (autoputeva i puteva) bi uticala na privredni rast gradova u kojima bi došlo do realizacije tih projekata, te bi to bio mamac za privlačenje investitora. Dalje se navodi da uvećanje akciza i putarina ne treba gledati kao udar na stanovništvo, već bi ovim potezom bilo ostvarene već nabrojane pozitivne stvari.

Inače, ključna izmjena se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cijene putarina, pri čemu će se prikupljena sredstva isključivo koristiti za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva.

Što se tiče raspoloženje u parlamentu BiH, čini se da se nije promijenilo mnogo u odnosu na prethodna četiri puta i da sada, kako stvari stoje, zakon neće dobiti dovoljno ruku. Opozicija i dalje kaže "ne", a osim Saveza za promjene, sad su protiv akciza i poslanici SBB-a. Zasad ovaj prijedlog ima podršku 16 poslanika (SDA, SNSD-a i HDZ BiH). Neki poslanici ističu da će povećanjem akciza doći i do skoka cijene goriva za 15 feninga.

Aleksandra Pandurević, šef Kluba poslanika SDS-a, kaže da će, prema njenim saznanjima, propasti i ovaj pokušaj izglasavanja akciza u parlamentu BiH.

Salko Sokolović, poslanik Nezavisnog bloka u Predstavničkom domu BiH, kaže da neće podržati prijedlog te da će njime cijena goriva skočiti 15 feninga po litri.

Damir Bećirović, šef Kluba DF-a, kaže da ni oni neće podržati zakon. Smatra da je ovo MMF-ov prijedlog. "Ne" za ovaj prijedlog zakona najavljuje i SBB-ov poslanik Mirsad Isaković.

"Mi nećemo podržati ovaj nacrt, jer on podrazumijeva poskupljenje goriva po litri za 15 feninga. To vam dođe ovako, 'nije šija, već je vrat'", objašnjava Isaković, dok njegov kolega iz SDP-a Mirsad Mešić ističe da se stav ove stranke nije promijenio kada su u pitanju novi nameti za građane BiH, odnosno da neće podržati zakon.

Amir Fazlić, šef Kluba poslanika SDA, kaže da očekuje jednu dobru i konstruktivnu raspravu u parlamentu i da prevagne želja za izgradnjom infrastrukture i onoga što će povećati šanse za bolji ekonomski napredak BiH. Njegov stranački kolega Šemsudin Mehmedović kaže da se u novom prijedlogu zna tačna namjena novca koji će od povećanja putarina ići na izgradnju putne infrastrukture te da je prijedlog prihvatljiv.

Predrag Kožul, poslanik HDZ BiH, ističe da će stranka ostati principijelna i da će podržati prijedlog.

Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a, ističe da je novim prijedlogom uvažena kritika onih koji su odbijali prihvatiti povećanje akciza i da je sada sve transparentno.

"Nisam vidjela tekst, ali iz onoga što sam čula, prijedlog je prihvatljiv i SNSD će ga vjerovatno podržati kao i do sada", kazala je Majkićeva.