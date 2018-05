Voćkama prijete infekcije

BANJALUKA - Najavljene padavine u narednim danima pogodovaće poljoprivrednim usjevima, dok za voćare one predstavljaju rizik od raznih bakterija koje im mogu donijeti, te kvalitetnim tretmanima treba zaštititi voćke prije i poslije padavina.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, rekao je da je ovo najosjetljiviji period godine kada su biljke najneotpornije i da treba strogo voditi računa o zaštiti voćaka.

"Rizik je najveći od 5. do 20. maja i ko u najkritičnijem periodu zaštiti voćnjake, tokom berbe će imati kvalitetan rod", rekao je Dojčinović.

Istakao je da je zemlja suva i postoji potreba za malo vlage, ali će to nanijeti i velike troškove voćarima zbog ubrzanih i čestih tretmana zaštite.

"Veća je izloženost bakterijama čim je vlažan list, a visoke temperature. Ššto je list više vlažan, to je veća opasnost, suv list ne može imati bakterije. Zato se djeluje preventivno pred kišu blažim sredstvima, te kada se stabilizuje vrijeme, onda se ponovo djeluje da bi se to zaliječilo", rekao je Dojčinović.

On kaže da preventivno djeluju na zaštiti voćaka, dok voćari koji nisu u mogućnosti da nabave sredstva za zaštitu zbog loše finansijske situacije, prave problem drugim voćarima, jer se radi o infekcijama koje se prenose putem vjetra i insekata.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kažu da će zbog najavljenih obilnijih pljuskova do 6. maja doći do visokog stepena opasnosti od infekcije voća biljnom bolešću čađava krastavost, te savjetuju voćarima da izvrše preventivnu zaštitu voćaka kvalitetnim fungicidima.

"Zbog dugotrajnijeg sušnog perioda u proteklom mjesecu, došlo je do nakupljanja infektivnog potencijala čađave krastavosti, pa se sa sljedećim padavinama očekuje ostvarivanje uslova za nastanak jakih infekcija ovom bolešću", rekli su u Ministarstvu.

Dodali su da će u ovom periodu doći do povećanja stepena rizika od čađave krastavosti jabuke i kruške, te maline na lokalitetima gdje je došlo do početka faze cvjetanja.

Kada je u pitanju čađava krastavost, Dojčinović tvrdi da se ona pojavljuje na visokim temperaturama i velikoj vlažnosti, ali da je ona prevaziđena kvalitetnim tretmanima.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, kaže da će kiša dobro doći usjevima, te im je u ovom momentu neophodna.

"Za većinu poljoprivrednika koji nisu zaorali mineralna đubriva, neophodna je izvjesna količina padavina, počevši od današnjeg dana pa u nekoliko narednih, kako bi se đubrivo rastopilo i bilo pristupačno biljkama. Onaj ko je posadio kukuruz do 20. aprila, on je već ponikao i trenutno to lijepo izgleda", rekao je Marinković i dodao da bi se padavinama ustabilio porast biljaka i kasnije posijano niklo bi kvalitetnije.

Marinković savjetuje da se ne ide u sjetvu prije padavina ukoliko postoje saznanja kod poljoprivrednika da će u njihovim krajevima doći do kiše.

"Sigurno je bolje sačekati da kiša pokvasi zemljište i onda ući u sjetvu poslije padavina, nego rizikovati neujednačeno nicanje usjeva", rekao je Marinković.