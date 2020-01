Voćkama šteti proljeće kad mu vrijeme nije

BANJALUKA - Proljeće kad mu vrijeme nije, odnosno ova zima bez snijega mogla bi da ostavi značajne posljedice na budućim voćarskim prinosima te, ukoliko se nastavi, ovo bi mogla biti teška godina za voćare, kažu predstavnici njihovih udruženja.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, ističe da proljećne temperature u januaru ne pogoduju voćarima.

"Ukoliko bi ovakve temperature potrajale duže, moglo bi doći do toga da krenu sokovi iz korijena stabla prema granama i ako opet dođe do zahlađenja može doći do oštećenja vegetacionih pupoljaka", kazao je Marinković za "Nezavisne".

Dodao je da veliki problem predstavlja i nedostatak zemljišne vlage.

"Ukoliko ne dobijemo snježni pokrivač i veće količine padavina, voćari bi mogli imati velike probleme, a samim tim i manje prinose i svakako da bi ovo mogla biti teška godina za voćare", ističe Marinković.

Prema njegovim riječima, ono što je bitno, a posebno na ranim zasadima voća poput breskvi i trešanja, je da voćari prate kretanje pupoljaka i da izvrše ranu proljećnu zaštitu protiv kovrdžavosti lista.

"Ukoliko ovakve temperature potraju još koji dan, sigurno će doći do otvaranje pupoljaka na ovim voćkama", kazao je Marinković.

Ističe da dodatni problem predstavlja i toplina zemlje koja pogoduje razvoju parazita, koji su u januaru trebali da budu uništeni u potpunosti.

"U narednom periodu na voćkama ćemo sigurno imati pojavu biljnih bolesti i štetočina, jer je ova zima bila blaga", pojasnio je Marinković.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, ističe da zbog visokih temperatura u januaru i najavljenih toplih dana u februaru voćari ne mogu biti zadovoljni te da će sigurno imati veliku štetu.

"Za voćarsku proizvodnju trebalo bi da oko 30 dana temperatura vazduha bude ispod 10 stepeni da bi voćke imale normalnu vegetaciju", ističe Dojčinović i dodaje da ove godine to nije bio slučaj.

Budući da su temperature iznad prosjeka, sigurno će, navodi on, u narednom periodu biti i manje padavina, pa samim tim biće i problem sa nedostatkom vlage u zemlji. Dojčinović dodaje da se tako mogu očekivati i manji prinosi.

"Vremenske prilike su postale nepredvidive, više ništa ne znamo ni kada će snijeg, ni kada će mraz, tako da moramo biti spremni na vremenske oscilacije i imati prateću opremu koja je potrebna za zaštitu od vremenskih nepogoda", pojasnio je Dojčinović.

Zaključio je da je iz godine u godinu sve lošiji položaj voćara u cijeloj RS.

"Najmanje 20 odsto voćara je odustalo od bavljenja voćarstvom jer nemaju mogućnosti ulaganja u svoje zasade", kazao je Dojčinović za "Nezavisne".