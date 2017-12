Voz Sarajevo-Banjaluka-Sarajevo od sada u dva termina

SARAJEVO - Željeznice Federacije BiH objavile su da u nedjelju, 10. decembra 2017. od 00.01 sat stupa na snagu novi Red vožnje za 2017./2018.

Na relaciji Sarajevo - Banja Luka - Sarajevo saobraćaće dva para brzih BH vozova s polascima iz Sarajeva u 06.30 i 16.00 - dolazak u Banju Luku u 11.13 i 20.46, te polascima iz Banje Luke u 05.35 i 17.55 - dolazak u Sarajevo u 10.28 i 22.40.

Na relaciji Tuzla - Doboj - Tuzla saobraćaće tri para putničkih vozova s polascima iz Tuzle u 04.52, 10.20 i 17.09 - dolazak u Doboj u 06.28, 11.56 i 18.41, te polascima iz Doboja u 07.28, 15.28 i 19.28 - dolazak u Tuzlu u 09.04, 17.04 i 21.04.

Na relaciji Sarajevo - Čapljina - Sarajevo saobraćaće dva para brzih BH vozova s polascima iz Sarajeva u 07.07 i 16.50 - dolazak u Čapljinu u 09.29 i 19.14, te polascima iz Čapljine u 06.16, 16.35*/19.25** - dolazak u Sarajevo u 08.41, 18.56*/21.44**.

(* Saobraća u periodu od 10. decembra 2017. do 14. juna 2018., te od 1. septembra 2018. do 8. decembra 2018.; ** Saobraća u periodu od 15. juna do 31. augusta 2018.).

Na relaciji Sarajevo - Konjic - Sarajevo saobraćat će jedan par lokalnih vozova s polaskom iz Sarajeva u 16.07 i dolaskom u Konjic u 17.29, te polaskom iz Konjica u 05.30 i dolaskom u Sarajevo u 06.52.

Na relaciji Sarajevo - Zenica - Sarajevo saobraćaće četiri para lokalnih vozova s polascima iz Sarajeva u 04.40, 07.14, 10.56 i 19.20 - dolazak u Zenicu u 06.29, 08.59, 12.41 i 21.09, te polascima iz Zenice u 04.54, 07.21, 11.06 i 19.34 - dolazak u Sarajevo u 06.44, 09.13, 12.55 i 21.19.

Na relaciji Sarajevo - Kakanj - Sarajevo saobraćat će jedan par lokalnih vozova s polaskom iz Sarajeva u 16.13 i dolaskom u Kakanj u 17.25, te polaskom iz Kaknja u 17.41 i dolaskom u Sarajevo u 18.49.

Na relaciji Zenica - Podlugovi - Zenica saobraćaće jedan par lokalnih vozova s polaskom iz Zenice u 16.00 i dolaskom u Podlugove u 17.10, te polaskom iz Podlugova u 17.29 i dolaskom u Zenicu u 18.40.

Na relaciji Zenica - Maglaj - Zenica saobraćaće tri para lokalnih vozova s polascima iz Zenice u 07.15; 15.31 i 19.23 - dolazak u Maglaj u 08.46, 17.02 i 20.55, te polascima iz Maglaja u 04.50, 09.30 i 17.20 - dolazak u Zenicu u 06.21, 11.03 i 18.51.

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine zadržavaju pravo izmjene Reda vožnje za 2017./2018.,a o eventualnim izmjenama javnost će biti blagovremeno oaviještena, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću ŽFBiH.