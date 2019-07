Vozačima iz BiH i dalje potrebna viza za pojedine zemlje Šengena

BANJALUKA - Uz sve probleme koje imaju domaći prevoznici u borbi sa konkurencijom iz inostranstva, tu su i oni birokratski. Iako je Bosni i Hercegovini uvedena vizna liberalizacija za zemlje Šengena, za pojedine je, vozačima i dalje potrebna viza.

Problem je kada za to saznaju na licu mjesta, umjesto u nadležnim institucijama, zbog čega budu izloženi raznim neprijatnostima.

Tokom jedne od rutinskih vožnji tereta na odredište u Švajcarskoj, kakvih je obavio na desetine tokom posljednje tri godine, Željka Cvijića je, na granici, dočekalo ne baš prijatno iznenađenje - švajcarska policija tražila mu je da pokaže radnu vizu. Kako je nije imao, jer do tada nije važila takva praksa, priveden je, zadržan nekoliko časova, nakon čega mu je rečeno da ima rok od 24 časa da istovari robu koju je vozio i da napusti zemlju.

"To je jedan manji granični prelaz, tražili su mi vizu, zaustavili me i zatvorili u kancelariju. Ne mogu reći da su me maltretirali, ali sam bio zatvoren oko tri sata", priča Cvijić.

Nakon što je pušten, Cvijiću je rečeno da u Švajcarsku ne može ponovo da vozi bez pomenute vize, a nadležni organi naknadno će odlučiti da li će mu biti izrečena mjera potpune zabrane ulaska u zemlju na određeni period. Isti problem, kako nezvanično saznajemo, imalo je još desetak vozača iz BiH, od kojih su neki kažnjavani i drastičnije.

"Јa sam čuo za takvih šest-sedam slučajeva. Za jednog vozača sigurno znam da je bio pritvoren 24 sata ili duže", kaže Cvijić.

Svi oni vozili su za kamione bh. registarskih oznaka za ovdašnje kompanije. Vize nisu vadili, jer im, prema informacijama nadležnih, nisu bile potrebne. Tako je na internet stranici Ministarstva komunikacija i transporta izričito navedeno da vozačima nisu potrebne nikakve posebne dozvole ili vize za prevoz robe u Švajcarsku.

"Prevoz tereta je u potpunosti liberalizovan (nisu potrebne dozvole), osim u slučaju kabotaže. Švajcarska delegacija je obavijestila bh. delegaciju da u skladu sa cirkularnim dopisom Državnog ministarstva za migracije i Državnog ministarstva za ekonomske poslove, nije potrebna radna dozvola za vozače koji obavljaju prevoz roba", navode iz ovog ministarstva.

Međutim, nakon što smo kontaktirali Ministarstvo i upoznali ih sa slučajevima privođenja bh. vozača u Švajcarskoj, dobili smo odgovor da su iz Švajcarske dobili dodatna pojašnjenja i da su vize ipak potrebne.

"U skladu sa važećim odredbama, radna dozvola nije potrebna za vozače koji su angažovani u prevozu putnika i tereta. Međutim, ukoliko državljani Bosne i Hercegovine obavljaju plaćeni posao u Švajcarskoj, obavezni su posjedovati vizu od prvog dana. Pod plaćenim poslom u Švajcarskoj se, između ostalog, podrazumijeva međunarodni prevoz putnika u ili iz Švajcarske, usluge turističkog prevoza, i prevoz tereta kamionima ili željeznicom", navode iz Ministarstva komunikacija i transporta.

Sličan odgovor dobili smo i iz Ministarstva inostranih poslova BiH, uz napomenu da je dogovorena olakšana procedura vađenja viza za vozače koji voze za Švajcarsku.

"Konstatovani su problemi koje imaju prevoznici iz BiH, te su predstavnici Ambasade Švajcarske pojasnili da se radne vize moraju izdavati u Beču i one se izdaju u toku jednog dana. Da ne bi bilo dužih čekanja, definisan je zahtjev koji će se slati preko Spoljnotrgovinske komore za pojedine vozače i transporte koji se potom šalju u Ambasadu Švajcarske u Beč, koja će po dolasku prevoznika moći automatski izdati navedenu vizu - navode iz ovog ministarstva.

Ovo rješenje ostaće na snazi do daljeg, objašnjavaju iz Ministarstva inostranih poslova, dok iz Ministarstva komunikacija i transporta kažu da trenutno ne postoje tehničke mogućnosti da se te vize izdaju na teritoriji BiH. Јedino što je ostalo nepoznato je da li će prevoznicima koji su, zbog šumova u komunikaciji sa nadležnim ministarstvima pretrpjeli štetu, ona biti nadoknađena.

(RTRS)