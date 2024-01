Vratio se iz Njemačke i pokrenuo proizvodnju prvih bh. vatrogasnih vozila

Dok brojni mladi i obrazovani ljudi iz BiH pakuju kofere i odlazi u inostranstvo u potrazi za boljim životom i sigurnijom svakodnevicom, jedan drugačiji, pozitivan primjer stiže iz Živinica.

Suad Bešlić, diplomirani inženjer mašinstva, konstruisao je prvo domaće vatrogasno vozilo.

Priča o njemu i njegovom uspješnom biznisu mnogima bi mogla biti putokaz kako se i u vlastitoj zemlji može dobro živjeti i zarađivati.

Ovaj mladi Kalesijac visoko obrazovanje inženjera stekao je u Njemačkoj, a praksu u firmi “Lentner”, u kojoj je godinama radio na proizvodnji vatrogasnih vozila.

Nakon nekog vremena došao je na ideju da u toj firmi formira svoj pogon u kojem će raditi dvadesetak mladih ljudi iz BiH. Ali do toga nije došlo, kako nam je rekao, zbog jedne majčine suze.

“Kada sam u BiH okupio 20 mladića raznih zanimanja kako bih ih pripremio za put u Njemačku, našla se i majka jednog od radnika i pitala me hoće li poslije odlaska njenog sina za njim otići i snaha i unučad. Nakon što sam potvrdno odgovorio zaplakala je. Ta suza je bila jača od moga biznisa u Njemačkoj, pa sam odlučio, u dogovoru s ljudima iz ‘Lentnera’, odgoditi Njemačku i otvoriti pogon u Živinicama”, naveo je Bešlić, vlasnik firme SU-AD.

Suad Bešlić/Avaz

I krenulo je bolje nego što se očekivalo.

“Krenula je proizvodnja vatrogasnih kola u našoj domovini. Ponosan sam na to što BiH ima svoj brend jer ovdje izgrađena vatrogasna vozila imaju brojne visokotehnološke prednosti, pa, recimo, spremnici za vodu su od 5 do 10 kubnih metara, mlaz za gašenje seže do 60 metara. Pretpregovori su završeni za deset vozila ove godine”, rekao je Bešlić za Avaz.

Firma ima i šest kooperanata, a u planu je otvaranje pogona u Stocu. Ove godine će se graditi i nova, savremena proizvodna hala, a to će biti šansa i za povećanje proizvodnje vatrogasnih vozila i nova zapošljavanja u Suadovoj firmi.

“Za posvećenost i predanost u radu svih 20 zaposlenika uskoro će na besplatnu petodnevnu ekskurziju u Tursku, a onda se bacamo na izradu 10 najsavremenijih vatrogasnih vozila za EU i BiH”, poručio je Bešlić.

