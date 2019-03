Vrhunski domaći i regionalni predavači na BIL Banjaluka 2019

BIL Banjaluka 2019 održaće se 25. aprila u hotelu Bosna u Banjojluci i okupiće HR sektor, menadžere i lidere, biznis konsultante i investitore, preduzetnike i privrednike u misiji sticanja novih znanja i razmjene poslovnih iskustava.

Učesnici će imati priliku da učestvuju u edukativnom i zanimljivom programu koji će sadržati predavanja vrhunskih domaćih i regionalnih biznis stručnjaka, dvije panel diskusije i dvije radionice.

Na BIL Banjaluka 2019 kao predavači učestvovaće:

Marija Branovački - sertifikovani ICF kouč (ACC), profesionalni kouč i trener Erickson Coaching International, menadžer prodaje i razvoja u kompaniji Atria Group SEE, Andrija Aleksić - glavni izvršni direktor u Horizon Education, Nermana Ajanović Hajdarpašić - voditeljica Odjela za projekte i marketing u Kolektiv d.o.o, Bojana Vesić Antić - HR director Mercator - S d.o.o, PCM Trainer, Erickson Coach, Arijana Koskarova - CEO of Creative Hub, 30 od 30 najuspješnih evropskih preduzetnika prema Forbes magazinu, Marko Srabotnik - direktor poslovnih rješenja Bisnode Southern Markets, Zoran Milašinović - CRM konsultant u Prointer IT Solutions and Services.

Kao Keynote Speaker pojaviće se Arijana Koskarova, mlada preduzetnica i suosnivač Creative Hub koji posluje u Makedoniji i Albaniji.

Arijana je nedavno uključena na listu 30 najuspješnijih evropskih preduzetnika mlađih od 30 godina, prema magazinu Forbes. Tokom jednosatne sesije Arijana Koskarova će objasniti kako je za godinu dana uspjela napustiti posao u korporativnom svijetu, vratiti se u Makedoniju, prekinuti školovanje u Monaku i stići na listu Forbes Under 30.

Program BIL Banja Luka 2019 možete pogledati na ovom LINKU.

Ukoliko čitate ovaj tekst i razmišljate da li da se prijavite na BIL Banjaluka 2019, poklanjamo vam promo kod "NEZAVISNEBIL" kojim možete ostvariti popust od 30% na cijenu kotizacije. Vaš promo kod možete iskoristiti na ovom LINKU.

Partneri BIL Banjaluka 2019 su: Bisnode BH, Kolektiv d.o.o, Eurobroker ad Banja Luka, Prointer IT Solutions and Services, Xexpress, Pošte Srpske, NLP Centar BiH, Atria Group BH, 1st Coworking.