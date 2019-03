Vrijeme je za sjetvu luka

Crveni luk (Allium cepa) je povrtna vrsta koja se uzgaja u svakom vrtu. Od davnina se koristi kao prehrambena namirnica i ljekovita biljka, ali crveni luk je našao primjenu i u pripremi prirodnih pripravaka koje koristimo u zaštiti biljaka.

Veliki je broj sorti crvenog luka koje se međusobno razlikuju prema namjeni, vremenu sjetve, obliku (okrugle, spljoštene ili izdužene), boji i veličini glavice, prema ljutini, otpornosti na bolesti. Razlikujemo sorte koje su namijenjene za potrošnju mladog luka, za svježu upotrebu i za čuvanje. Zavisno sorti i agrotehničkm uvjetima period vegetacije traje od 90 do 180 dana.

Optimalna temperatura za rast i razvoj crvenog luka je između 12 i 25ºC. Ovo povrće se odlikuje dobrom otpornošću na niske temperature. Mlade biljke mogu izdržati kratkotrajne negativne temperature od -1ºC, dok su veće biljke otpornije i mogu izdržati tempereature od -3 do -5ºC. Minimalna tepmeratura za klijanje i nicanje luka je 2 do 3ºC.

Sjetva crvenog luka

Sjetva crvenog luka se kod nas tradicionalno obavlja sjetvom lučica. Pored sjetve lučica luk se može uzgajati iz sjemena i rasada. Crveni luk je kultura koja voli osunčane terene i može se uzgajati na djelomično zasjenjenim parcelama, ali ne podnosi potpunu sjenu.

Parcele za sjetvu trebaju biti plodne, dobrih vodno-zračnih karakteristika, slabo kisele do neutralne pH reakcije zemljišta. Na isto mjesto dolazi tek četvrte godine. Sadi se poslije kultura koje su pognojene stajnjakom i koje ostavljaju nezakorovljene parcele. Dobri predusjevi za crveni luk su: kupus, mrkva, grašak, grah, tikvice i druge povrtne vrste. Posebno je mrkva dobra kao predusjev, ali i kao združeni usjev sa crvenim lukom. Mrkva luk štiti od napada lukove muhe, dok luk štiti mrkvu od napada mrkvine muve.

Sjetva crvenog luka se obavlja što ranije u proljeće, čim to vremenske prilike dozvole. Rana sjetva pogoduje dobrom rastu biljaka, formiranju glavica i izbjegavanju oboljenja i štetnika koji dovode do smanjenja prinosa i propadanja usjeva. Sjetva se obavlja u veljači, ožujku ii početkom travnja. Lučice mogu biti različite veličine:

manje od 1 cm,

od 1 do 2cm i

veće od 2 cm.

Najbolje je za sjetvu upotrijebiti srednje krupne lučice. Sitnije lučice će dati manje glavice, a krupne lučice češće formiraju cvijet. Da bi se lučice dezinfikovale mogu se potopiti u otopinu kalijum permanganata ili se prvo potope u toplu vodu (ne vruću) i odmah zatim se potope u hladnu vodu.

Da bi se ubrzalo klijanje i nicanje lučice se mogu zamotati u mokru krpu i ostaviti 3 dana. Tokom tog perioda se pokreće proces klijanja i takav luk se sadi.

Međuredni razmak se kreće od 15 do 25cm ovisno o krupnoći glavica sorte koju smo posadili. Razmak u redu je od 7 do 8 cm. Luk se može saditi i gušće, ali tada je obavezno prorijediti usjev. Dubina sadnje se kreće do 6 cm, a lučice trebaju biti prekrivene sa 2 cm rastresite zemlje. Kod sadnje je najbolje saditi lučice u redove ili u prethodno pripremljene rupice koje smo napravili klinastom sadilicom ili kolcem. Poželjno je izbjegavati tradicionalnu sadnju utiskivanjem lučica u zemlju. Ovakav način sadnje dovodi do oštećenja i nagnječenja lučica kojima će trebati više vremena za nicanje.

Prije sadnje brazdice je potrebno posuti drvenim pepelom koji će djelovati kao dezinfikujuće sredstvo, kao zaštita od štetnika i kao gnojivo.

Odabir sorte crvenog luka

Odabir sorte ovisi o našim gastronomskim zahtjevima ili zahtjevima tržišta ukoliko crveni luk uzgajamo za prodaju.

Red Baron

Red Baron je sorta luka koja plijeni pažnju tamno crvenom (ljubičastom) bojom svojih glavica. Odlikuje se karakterističnom, ugodnom aromom. Odlikuje se blagim, laganim okusom. On nije ljut, jer sadrži manje sumpornih supstanci. Ukoliko želite luk koji ćete najviše koristiti u svježem stanju onda je ova sorta odličan izbor. Zbog svoje boje često se koristi za dekoraciju jela, a najčešće se koristi u svježim salatama. Osim u salatama može se koristiti kao dodatak za sendviče, burgere, za grilanje i za pripremu jela koja se kratko termički obrađuju. Glavice su okrugle, malo spljoštene na dnu i vrhu, a dostižu težinu do 100 do 150 g.

Najbolje ga saditi rano u proljeće, čim vrijeme to dozvoli, kada prođe opasnost od izmrzavanja lučica. Sadi se na razmaku 15 x 15 cm ili 10 x 15cm. Period vegetacije traje 90 dana. Sa 1m² možemo dobiti prinos od 3kg. Tokom rasta ne voli preveliku vlažnost zemljišta jer to može dovesti do pucanja glavica. Tokom sušnog perioda treba ga zalijevati. Nakon berbe glavice treba sušiti u sjeni, jer zbog tamne boje dolazi do pregrijavanja glavica što se negativno odražava na sposobnost daljnjeg čuvanja.

Sturon

Sorta luka Sturon je porijeklom iz Holandije. Odlikuje se slatkasto oštrim okusom i sočnosti. Glavica je izdužena, boja ljuski je zlatnožuta. Unutrašnji listovi su bijele boje. Glavice su krupne, mase od 150 do 180 g. Koristi se za kuhanje. Vrlo je pogodan za jela koja se duže termički obrađuju. Zbog većeg sadržaja šećera može se koristiti za pripremu jela sa karameliziranim lukom. Cvijet ne formira brzo i otporniji je na biljne bolesti. Srednje rana sorta koja se sadi u različitim vremenskim rokovima, ali se najčešće koristi za kasniju sjetvu. Dubina sadnje je 3 do 5 cm. Sadi se na razmaku 10 do 30cm. Ovo je sorta koja se odlično čuva ako je dobro uskladištena.

Holandski žuti – Stuttgarter

Ovo je sorta luka koja se najviše uzgaja na našim terenima. Glavice su pljosnate i čvrste, obavijene ljuskom žuto smeđe boje. Unutrašnji listovi su bijele boje. Glavice dostižu masu od 80 do 100 g. Holandski žuti luk se odlikuje većim sadržajem sumpora i za njega je karakteristično da je ljući od ranije navedenih sorti. Najčešće se sadi tokom jeseni, ali se sadi i tokom proljeća.

(agroklub.com)