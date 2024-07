Vučević: Značajan iskorak u pregovorima sa poljoprivrednicima

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je večeras u Skupštini Srbije da je napravljen značajan iskorak u pregovorima sa poljoprivrednicima i istakao da je zadovoljan što je pet udruženja prihvatilo prijedlog koji je dogovoren sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom poljoprivrede, kao i u kontaktu sa predsjednikom Republike.

"Ponuđeno je novih do 17.000 dinara regresa za sertifikovano seme po hektaru dok je 2021. godine subvencija iznosila 4.000 dinara po hektaru za seme", rekao je premijer odgovarajući na pitanje poslanika Jedisntvene Srbije Živote Starčevića o sastanku koji je 18. jula održan sa predstavnicima sedam poljoprivrednih udruženja i šta podrazumijevaju najavljene izmjene i zakona o podsticajima u poljoprivredi, prenosi Tanjug.

Što se tiče stočarstva, Vučević je naveo da se izašlo sa prijedlogom da se na postojećih 40.000 dinara po grlu omogući, kroz izmjene (zakona), dodatna subvencija od 60.000 dinara za junice od 12 do 24 mjeseca sa obavezom da budu u gazdinstvu najmanje tri laktacije, odnosno tri sezone.

Ministar poljoprivrede Aleksandar Martinović prenio je u parlamentu koji su bili zahtjevi poljoprivrednika, kao i tačke oko kojih su se sporazumjeli.

U pitanju su sljedeća udruženja poljoprivrednika: Udruženje proizvođača mleka Naše mleko, Udruženje poljoprivrednika Stig Požarevac, Udruženje proizvođača mleka Kikinda, Udruženje za spas i opstanak stočara Zapadne Srbije, Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Udruženje poljoprivrednika Složni Pidikanci, Udruženje Severni Banat Brestovački Ratari.

Prema rečima ministra, oni su imali sedam zahtjeva, a prvi zahtjev je bio da se izvrši raspisivanje javnog poziva i isplata 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano sjeme.

"Drugi zahtev je bio da se objavi javni poziv za parcele po drugom osnovu. To je ovo veoma složeno i komplikovano pravno pitanje o kome je govorio predsednik Vlade. Treći zahtev je bio da se objavi javni poziv za 100.000 dinara po junici. Četvrti zahtev je bio da se smanje kvote za uvoz mleka i mlečnih proizvoda", rekao je Martinović.

On je naveo da je peti zahtjev bio zahtjev za hitno ukidanje zabrane izvoza rafinisanog i nerafinisanog ulja, a šesti analiza tržišta uređenja berze i sedmi se odnosio na uključivanje predstavnika sedam gore navedenih udruženja u izradu desetogodišnje strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja.

"Kao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 22. jula ove godine potpisao sam sporazum sa pet od ovih sedam udruženja, dva udruženja nisu se pojavila na potpisivanju sporazuma, ne znam iz kojih razloga, ali se pojavilo ovih pet udruženja i oni su ljudi potpisali sa nama sporazum", rekao je Martinović.

"Mi smo se usaglasili da će u najskorijem roku ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zakon o izmenama i dopunama zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako da najkasnije do 15. oktobra 2024. godine budu usvojene izmene ovog zakona i to tako što će biti uneta odredba koja će da glasi regres za sertifikovano seme isplaćuje se u iznosu do 17.000 dinara po hektaru", rekao je on.

Martinović je naveo da je postignut dogovor da se najkasnije do kraja oktobra ove godine raspisati javni poziv za regres za sertifikovano sjeme u iznosu do 17.000 dinara po hektaru i koji će biti isplaćen do kraja 2024. godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.