Vučić: Bićemo značajno bolji od svih zemalja EU

BEOGRAD - Srbije Aleksandar Vučić kaže da je zadovoljan rastom Srbije, koja je bila najbolja u Evropi uz Litvaniju.

"Ove godine ćemo biti svakako značajno bolji od svih zemalja Evropske unije", rekao je on.

U skladu sa tim će i mnogo više da se ulaže u ovaj kraj, kaže on.

"Imaće mnogo bolju, mnogo bržu prugu, za već dve godine, do sredine 2024. godine ćete moći da idete do Niša, a do kraja 2026. i brzom prugom do Beograda ", rekao je on.

Vučić se danas sastao sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radevim u Dimitrovgradu.

Srbija i Bugarska imaju dobru trgovinsku razmjenu, koja mora da bude još veća, kaže on.

"Očekujem da sa milijardu i 40 miliona evra povećamo na milijardu i po", rekao je on.

On je rekao da je razgovarao sa predsjednikom Bugraske o problemima sa kojima se suočavaju Bugari u Srbiji, između ostalog i o ekonomskim pitanjima.

Vučić je rekao i da su se dogovorili da zajednički pokušaju da nađu investitore i pomognu ljudima da rade.

Zajedničkih projekata dvije zemlje ima mnogo, navodi Vučić i dodaje da je Srbija, između ostalog, izgradila auto-put do granice sa Bugarskom.

"Bugarska gradi prema Sofiji brzu saobraćajnicu", rekao je on.

Gradi se, kako kaže, i interkonektor između Bugarske i Srbije što je važna investicija, jer će uz Balkanski tok doprinijeti daljoj diverzifikaciji energetskih izvora.

Početkom iduće godine krenuće radovi na deonici Niš-Dimitrovgrad, u vrijednosti od 270 miliona evra, kaže Vučić.

"Napravili smo dogovor sa EU da gradimo prugu od Beograda do Niša čime ćemo dodatno da približimo građane Bugarske gradovima Srbije", rekao je Vučič.

Rekao je da je razgovarano u vezi otvaranja novih malih graničnih prelaza koji bi značili građanima u pograničnom pojasu.

"Sagledaćemo jednokratno radno vreme u periodu od 7 do 15 ili 16 časova", najavio je Vučić.

(B92)