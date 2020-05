Vučić: Gradićemo i brzu prugu do Niša

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se graditi i brza pruga od Beograda do Niša, kako bi se dodatno podigao jug Srbije.

Vučić je, tokom razgovora sa predstavnicima kineskog izvođača radova na izgradnji dijela brze pruge Beograd-Budimpešta od Beograda do Stare Pazove rekao da je zadovoljan dinamikom radova.

Bilo bi veoma važno, istakao je on, da se pored još jedne dionice na pravcu ka Budimpešti, od Novog Sada do Subotice, izgradi i brza pruga od Beograda do Niša, koja bi bila za brzinu do 200 kilometara na sat, a zatim i od Niša do Preševa, za brzinu od 160 kilometara na sat.

Vučić je dodao da se već razgovara na tu temu sa kineskim kompanijama i ruskim željeznicama koje grade dio brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada.

“Onda bismo imali cijelu liniju brze pruge od Subotice do Novog Sada, Beograda i Niša”, dodao je Vučić.

Vučić je kazao da je primijetio po prijavama za podjelu građanima po 100 evra da u samo šest okruga, uglavnom na sjeveru zemlje, živi 50 odsto stanovništva i da je zato važno da se podiže jug Srbije.