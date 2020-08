Vučić: Iz Nemačke nam stigle čestitke

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će penzionerima biti povećane penzije, te istakao da je za ovu zemlju pad od tri odsto dobar rezultat s obzirom na situaciju tokom pandemije virusa korona.

"Država dobro stoji, penzionerima u ovom trenutku mogu da kažem da će imati ne samo očuvanje penzija, već i povećanje penzija. I to svakako ne beznačajno. Usvojili smo švajcarski model, imali smo minimalni rast cena 1,4 posto, kad to dodate na značajno povećanje plata, to nije nimalo beznačajan rast penzija", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, prije 7 godina minimalac je bio oko 15.000 dinara i država će se sada potruditi da kroz pomoć poslodavcima pomogne da ne dođe do otpuštanja radnika.

"Verujem da će svi biti zadovoljni. Nemačka nikad nije imala ovakav pad. Amerika, a ni naše komšije. A mi smo u normalnim uslovima imali mnogo veće plate. To vam govori kako imamo sposobnu državu i vlast. Mi smo 2008. imali veći pad nego ove godine", rekao je Vučić, dodajući da tada nije bilo korone i da je svjetska ekonomija danas u tri puta većoj krizi.

"Fantastičan rezultat za Srbiju je -3, to mi svi kažu. Nemačka je nebo za nas, i ne možemo se porediti, ali čestitke dolaze upravo odande", kaže predsjednik.

Srbija imanje manje nezaposlenih, nego što ih ima oko 20 zemalja EU, dodao je on.

"Samo Litvanija i Finska su malo ispred nas po BDP-u", kaže Vučić, i dodaje da sve zemlje iz regiona, osim Srbije, nemaju predviđanja za rast BDP-a u narednom periodu.

Kaže da imaju rast u rudarstvu i elektroprivredi, ali da ih čeka jačanje građevinarstva.

"Od podizanja BDP-a nam zavisi povećanje i plata i penzija. Mada su penzioneri, kao što sam već rekao, sigurni. Očekujem da nezaposlenost bude ispod 7,5 odsto", dodaje predsjednik Srbije i zaključuje:

"Ako sve bude išlo ovim tempom, prvi put u istoriji ćemo do kraja 3. ili 4. kvartala sledeće godine po ukupnoj stopi BDP-a preteći Hrvatsku".

(Telegraf.rs)