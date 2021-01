Vučić i Borisov: Završetak izgradnje Balkanskog toka izuzetan uspjeh

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Vlade Republike Bugarske Bojkom Borisovim.

Dvojica sagovornika su konstatovali da je završetak izgradnje gasovoda Balkanski tok i njegovo puštanje u rad izuzetan uspjeh dviju prijateljskih i bratskih država. Oni su posebno naglasili da je riječ o značajnom podvigu, jer su radovi uspješno završeni u uslovima pandemije virusa korona.

U isto vrijeme, Borisov je Vučiću saopćio važnu vijest za Srbiju i njene građane - da je upravo završena prva sekcija autoputa od Sofije do granice sa Srbijom. Cijela dionica od Dragomana do Sofije bit će izgrađena do kraja 2021. godine, što znači da će time Srbija postati jedna od najvažnijih zemalja na tranzitnom putu između Zapadne Evrope i Istanbula.

Takođe, Vučić i Borisov razgovarali su o daljem unapređenju ekonomske saradnje, kao i o različitim regionalnim pitanjima. Jedno od tih pitanja je i izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske, koje bi dvije zemlje odmah krenule da grade, a koji će, poslije izgradnje interkonektora između Bugarske i Grčke, doprinijeti još većoj stabilnosti i energetskoj bezbjednosti u regionu.