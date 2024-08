Vujić: Inviktus počeo s radom, zaposleni potpisali ugovore, počinjemo od nule

Direktor "Invictus Technology Group" Bojan Vujić rekao je da ova kompanija danas počinje s radom, da će pokušati poslovati na IT tržištu jer zaposleni imaju ogromno iskustvo te je dodao da je ovo bio jedini način da se oni zadrže na ovim prostorima usljed gašenja firmi u kojima su ranije radili.

"Imamo povjerenje zaposlenih, a mi ćemo se truditi da budemo još uspješniji i da opravdamo povjerenje koje smo dobili od zaposlenih", istakao je Vujić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je rekao da je to bio jedini način da se zadrže profesionalci i da nastave poslovanje u regionu kao nova IT kompanija sa ogromnim iskustvom zaposlenih.

"U narednom periodu planiramo uspostaviti poslovanje na svim tržištima na kojima smo do sada poslovali, od Sarajeva, Crne Gore, Srbije”, rekao je on ističući kako su ranije objavili da su sa kompanijom “Nimbus Innovations” koja je nastala nakon gašenja firme “Sirius 2010” postigli dogovor o zajedničkom poslovanju, te da će u narednom periodu raditi na pretpostavkama za zajedničko poslovanje.

Vujić je istakao kako u njihovom potezu nema ništa sporno i kako je normalno da ljudi koji su po nekoliko decenija u IT industriji pokreću biznise u toj oblasti. Dodao je da je rad apsolutno transparentan, kao što je to bilo i ranije.

"Nema preregistracije. Ovo su nove firme i ovo je nova priča. Čim da se bave IT stručnjaci ako neće u ovom sektoru? Počinjemo od nule. Imamo pravo da pokušamo ponovo raditi", rekao je Vujić.

Istakao je kako je u toku procedura otvaranja računa u bankama, ali kako ne misli da će biti problema u vezi s tim pitanjem.

Kompaniju "Invictus Technology Group" d.o.o. Banjaluka osnovali su vodeći menadžeri nekadašnje Infinity International Group i njene članice Prointera kojima je američka administracija 18. juna ove godine uvela sankcije.

Vujić: Pitaju gdje je novac, a on je u američkim kompanijama

Kada je riječ o bivšim kompanijama u okviru "Infinity grupe", koje su prestale s radom zbog uvedenih sankcija, Vujić je rekao da se bespotrebno problematizuje finansijsko poslovanje, kao što to radi američka Ambasada u BiH.

"Ako su oni kao ambasada odlučili da se bave ciframa, poslovanjem naših firmi onda bi bilo fer i da kažu koje su to benefite ostvarile američke kompanije koje su sarađivale sa firmama o kojima oni pričaju. To ne spominju“, kaže Vujić.

Vujić je rekao da su, za period koji se spominje u objavama američke Ambasade, od 2023. do polovine 2024. godine, ove kompanije uplatile američkim kompanijama, na osnovu saradnje, 25 miliona KM.

"To je skoro pola od onoga što se navodi u objavi američke ambasade. Kada se postavlja pitanje gdje je novac, evo, oni dobro vide gdje je novac. Što se IT-ja tiče, novac je u američkim kompanijama“, rekao je Vujić i istakao da je u 101 tenderu u BiH u naslovu bila navedena američka kompanija što znači da su i u tom slučaju milioni otišli tim kompanijama iz Sjedinjenih Američkih Država.

Vujić je naveo i da su američke kompanije u BiH prihodovale, prema podacima Agencije za statistiku BiH, skoro jednu i po milijardu KM od 2023. do polovine 2024. godine.

"Samo za ovu godinu to je oko 400 miliona KM“, rekao je on.

Vujić je poručio da je zakon tržišta veoma jasan.

"Posluje onaj ko ima šta da ponudi - cijena, kvalitet i sve ostalo što se tiče toga. Ne mogu da ne spomenem ovakve stvari jer se od naših ugovora i poslova pravi problem, a radimo na isti način kao oni. Kako je onda njihovo sve u redu? Ako je to tako, a mi radimo na isti način kao i oni, kako onda naše nije u redu?“, upitao je Vujić.

Zanimljivo je da se nikada nigdje nije spomenuo ni jedan projekat koji je završen, kaže Vujić.

"A, u suštini, to je najvažnije. Izuzetno sam ponosan na činjenicu da imamo jako veliki broj završenih projekata i zadovoljnih klijenata, da svako naše rješenje, odnosno proizvod, radi. Vjerujem, da je tu bilo problema, da bi se o tome i te kako pričalo“, rekao je Vujić i dodao:

“Sve ono što je održavao do sada ‘Prointer’ nastaviće da održavaju ljudi koji su to radili. Bez obzira na situaciju nećemo dozvoliti da bilo koji naš klijent bude ugrožen”, rekao je Vujić.

Kada je riječ o zatvaranju Televizije "Una", koja je poslovala u okviru "Infinity grupe", Vujić je istakao da je ove godine ova medijska kuća u BiH trebalo da postane samoodrživa, te da zbog sankcija nije bilo moguće nastaviti poslovanje.

"Sav profit je išao u finansiranje novih projekata, a jedan od njih je bila i `Una`. Menadžment je procijenio da u ovakvom obliku televizija nije održiva. Meni je izuzetno žao jer je tu radilo 80 ljudi. Uloženo je mnogo novca i truda", rekao je Vujić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.