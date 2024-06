Vujić: Moguće rješenje je da "Infinity" preuzmu oni koji su stvarali kompaniju

BANJALUKA - Oni koji su učestvovali u stvaranju Infiniti internešnel grupe zainteresovani su da preuzmu upravljanje kompanijom, nakon što je vlasnik Đorđe Đurić odlučio da napusti tu poziciju po uvođenju američkih sankcija, rekao je predsjednik Uprave Infiniti internešnel grupe Bojan Vujić.

"Razgovaramo da sada mi iz Infiniti grupe preuzmemo upravljanje. Poenta je da mi koji smo stvorili kompaniju idemo u pravcu da je preuzmemo. Na ovaj način Infiniti grupa više neće da postoji, ali tražićemo neki model", rekao je Vujić na konferenciji za novinare u Banjaluci, prenosi Srna.

On je istakao da nije jasno obrazloženje za uvedene sankciije jer su sve kompanije unutar grupacije poslovale transparentno, te je poručio da će se pronaći model da se nastavi poslovanje i sačuvaju radna mjesta.

"Banke su nas već kontaktirale. Imamo mogućnost da poslujemo sa američkim kompanijama do 14. avgusta, a ovdje banke već govore o zatvaranju računa. To je apsurd. Pokušaćemo do tada sve da završimo", rekao je Vujić.

On je demantovao navode da je neko u okviru grupacije radio nešto što nije u skladu sa zakonom, te poručio da radnici nemaju razloga za brigu.

"Ugroženo je 800 radnih mjesta. Šteta je načinjena. Naše zaposlene željela bi svaka kompanija. Sada moramo pronaći način da ih zadržimo. Ono što se najgore može desiti je da ti ljudi odu iz Republike Srpske, što je bila i želja onih koji su uvodili sankcije", istakao je Vujić.

On je rekao da su ugroženi projekti od značaja za Srpsku, jer kompanije koje posluje u grupaciji sarađuju i sa institucijama kao što je Poreska uprava i Uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove.

"Prvi koji su nas zvali nakon sankcija su američki i evropski partneri, koji su iskazali zabrinutost. I oni su iznenađeni i šokirani zbog sankcija. Suština je da postoji realan rizik za funkcionisanje sistema jer se na tome radilo i nekoliko godina", ukazao je Vujić.

Kada je riječ o sankcijama koje su uvedene i medijskim kućama, Vujić je istakao da je to najveći apsurd jer je riječ o regionalnom projektu, kao što je Una TV.

"Tražićemo rješenje. To je medijska kuća u kojoj rade vrhunski profesionalci i sa minimalnim informativnim sadržajima", istakao je Vujić.

On se osvrnuo i na dva teksta koja su se pojavila u pojedinim medijima, koje je nazvao neistinama, a odnose se na navodnu zaradu Infiniti grupe od 500 miliona evra.

"Nije naveden čak ni vremenski period. Očigledno da nekog činjenice nisu ni zanimale", istakao je Vujić.

On je ukazao da je, između ostalog, od osnivanja kompanije Prointer dobavljačima uplaćeno 220 miliona KM, dok je na ime PDV-a uplaćeno više od 30 miliona KM.

"Za društvene aktivnosti uplaćeno je preko 10 miliona KM. Davali smo donacije zdravstvenom sektoru, malim privrednicima, sportistima. To nigdje ne možete pročitati", naveo je Vujić. On je podsjetio da će u narednom periodu biti realizovan projekat digitalizacije u BiH vrijedan nekoliko stotina miliona evra, te istakao da i to može biti jedan od razloga za uvođenje sankcija.

"Kada nema domaćih kompanija, to će onda raditi neko sa strane", ukazao je Vujić.

Govoreći o Ambasadi SAD u BiH, Vujić je naveo da su imali mogućnost da traže sve informacije u vezi sa poslovanjem kompanije, ali da do toga nikada nije došlo.

"Pozivam američkog ambasadora na formalni ili neformalni sastanak, pa i TV duel. Nemamo šta da krijemo", poručio je Vujić.

"Kompanija 'Prointer', koja posluje u okviru Infiniti internešnel grupe, zapošljava blizu 200 radnika koji su znanje i isustvo sticali na velikim projektima i u saradnji sa najvećim svjetskim kompanijama, rekao je direktor Vladimir Perišić, naglasivši da su zbog toga iznenađeni uvedenim sankcijama, ali da neće odustati od ljudi i pronaći će adekvatno rješenje.

"Prosječna starosna dob zaposlenih je 35 godina. Sticali su iskustvo na velikim projektima. Sada oni razmišljaju o svemu šta se dešava i osjećaju se ugroženo", rekao je Perišić.

On je ukazao da "Prointer" sarađuje sa vodećim svjetskim kompanijama, da je poslovanje bilo transparentno, što pokazuju i sklopljeni ugovori, dobijeni sertifikati i sve drugo što je potrebno da bi se ostvarila takva vrsta saradnje.

"Sarađujemo najviše sa američkim kompanijama i sada smo iznenađeni zbog svega što se desilo. Kada dogovaramo projekte, morali smo imati stručne kadrove i sertifikate, to su prepoznali svi u svijetu", rekao je Perišić.

On je naveo da je "Prointer" od predstavnika svjetskih kompanija dobio priznanje kao pouzdan partner i da su sankcijama iznenađeni i u Sjedinjenim Državama.

Perišić je rekao da su američke sankcije uvedene bez razloga, dokaza i na osnovu neistinitih navoda u medijima.

"Prošli smo stroge procedure da bi postali zvanični partneri. To podrazumijeva finanijske tokove, strukturu zaposlenih i sertifikate. Mi smo na dobrom putu. Misija i vizija naše kompanije jeste izlazak na druga tržišta", poručio je Perišić, prenosi Srna.

Kancelarija za kontrolu imovine stranaca američkog Ministarstva finansija uvela je sankcije za sedam subjekata, te vlasnika Infiniti grupe Đorđa Đurića i generalnog direktora kompanije "Kaldera" Milenka Čičića.

U saopštenju je navedeno da je sankcionisana mreža koju čine sedam subjekata - Infiniti internešnel grupa, "Prointer", "Kaldera", Infiniti medija, K-2 audio servis, Una vorld netvork i Sirijus 2001, te dva pojedinca Đurić i Čičić.

