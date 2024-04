Wall Street pada četvrti dan zaredom

Na Wall Streetu je danas berzanski S&P 500 indeks pao četvrti dan zaredom jer poslovni rezultati kompanija nisu impresivni i jer je sve jasnije da američka centralni banka neće smanjiti kamatne stope tako brzo kao što se očekivalo.

Dow Jones oslabio je 0,12 posto, na 37.753 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,58 odsto, na 5.022 boda, a Nasdaq indeks 1,15 odsto, na 15.683 boda.

S&P 500 indeks pao je četiri dana zaredom, pa je na putu gubitaka treću sedmicu zaredom.

U prethodnih pet mjeseci najveća svjetska berza snažno je rasla jer su ulagači očekivali da će Fed ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, počevši od juna, prenosi Index.

No, sve je jasnije da američka centralna banka neće žuriti sa smanjenjem kamata jer je inflacija i dalje povišena, a potrošnja i dalje znatno raste.

Juče je Džerom Pauel, predsjednik Feda, kazao da ove godine nije postignut napredak u spuštanju inflacije i da bi monetarna politika mogla ostati restriktivna duži period.

Zbog toga se sada na tržištu novca procjenjuje da ima samo 16 odsto izgleda za smanjenja kamata Feda u junu, a oko 46 odsto u julu.

Indeksi su pod pritiskom i zbog slabijih nego što se očekivalo kvartalnih poslovnih rezultata kompanija i banaka.

"Tržište se nosi sa nekoliko stvari - inflacija je viša nego što se očekivalo, pa bi kamate mogle ostati povišene duže nego što se procjenjivalo. Uz to, povećane su geopolitičke napetosti, posebno na Bliskom istoku. Sve su to izgovori trgovcima da sa tržišta povuku dio zarade, nakon doista snažnog rasta cijena dionica pet mjeseci", kaže strateg u firmi Ameriprise Financial.

A na evropskim su berzama cijene dionica juče porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,35 odsto, na 7.847 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,02 odsto, na 17.770 bodova, a pariški CAC 0,62 odsto, na 7.981 bod.

