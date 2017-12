Wizz Air u potpunosti ukinuo letove iz Tuzle za London

Iako je u martu ove godine s Međunarodnog aerodroma u Tuzli zvanično uspostavljena linija za London, kompanija Wizz Air odlučila ju je u potpunosti ukinuti, potvrđeno je za Klix.ba.

Najveći niskotarifni avioprijevoznik u centralnoj i istočnoj Evropi u zimskom periodu letenja smanjio je broj uspostavljenih linija s Međunarodnog aerodroma u Tuzli te se od 1. novembra ukidaju letovi za London, Bratislavu i Nirnberg..

Letovi za Bratislavu i Nirnberg zvanično će ponovo biti uvršteni u predstojeći raspored letenja koji stupa na snagu krajem mjeseca marta 2018. godine, dok letenje za London s Međunarodnog aerodoma u Tuzli više neće biti moguće.

"Kada je London u pitanju, on je ponovo bio stavljen na novi red letenja, međutim Wizz Air je donio zvaničnu odluku da to ne učini. Iako je popunjenost bila dobra, ova kompanija je odlučila da let ukine zbog procedura vezanih za izdavanje viza koje će prema njihovim analizama znatno uticati na broj prevezenih putnika", potvrdio je za Klix.ba Rifet Karasalihović, direktor Međunarodnog aerodroma u Tuzli.

Inače, Međunarodni aerodrom u Tuzli u toku ove godine opslužio je više od 495.000 putnika čime je premašen godišnji plan od 488.000.

Menadžment očekuje da do kraja ove godine bude do 515.000 putnika.

(NN/klix.ba)