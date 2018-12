ŽRS kraj godine čekaju s višemilionskim gubitkom

DOBOJ - Kraj tekuće godine "Željeznice RS" dočekuju sa 2.499 radnika, višemilionskim akumuliranim gubitkom, te u očekivanju nove tranše kredita Svjetske banke.

"Trenutno smo u fazi povlačenja druge tranše. Očekujemo da to bude ove sedmice. Svi preduslovi su ispunjeni, 'Željeznice' su opet blagovremeno odradile sve zahtijevane procedure, tako da se nadamo da će do kraja sedmice biti realizovana druga tranša. Ta druga tranša iznosi devet miliona evra, što je u skladu s planom restrukturiranja", rekao je Zoran Ilinčić, v. d. generalnog direktora ŽRS.

Sumirajući rezultate rada u 2018. godini, on je naveo da će i sa prvom i sa drugom tranšom kreditnih sredstava izmiriti sve planirane obaveze prema radnicima, i to prema radnicima koji aktivno rade, ali i prema onima koji su napustili ŽRS, kao i sve obaveze prema Poreskoj upravi RS i svim fondovima.

U proces restrukturiranja ŽRS ušle su sa 3.098 radnika, podsjetio je Ilinčić, a do 2021. treba da ih bude 2.100.

"Što znači u naredne tri godine oko 135 radnika manje za svaku godinu", naveo je Ilinčić.

Dragan Subašić, v. d. izvršnog direktora poslova operacija, kaže da su bez obzira na probleme s isporukom robe kompaniji "Mittal" iz Zenice, najvećem korisniku usluga ŽRS, uspjeli ispuniti plan prevoza robe.

"Išao je 'Mittal' u renoviranje visoke peći, pa su se neplanirano produžili ti poslovi, tako da smo kod njih u minusu oko 170.000 tona robe koja je bila planirana, a nije prevezena. Međutim, zahvaljujući prevashodno zaposlenim ljudima u komercijalnim poslovima ŽRS, ta roba je nadomještena i uspjelo se nadomjestiti i 170.000, odnosno prevesti oko 200.000 tona robe. Nešto smo povećali 'Alumini', nešto smo povećali tranzit kroz pruge ŽRS", pojasnio je Subašić.

Saradnjom sa "Željeznicama FBiH", koje su uvele nove linije, povećan je i putnički saobraćaj, a i prihod.

"Mada je to prihod od kojeg 'Željeznice' niti mogu da živi, niti treba da računaju na njega, ali je to onaj opštedruštveni interes koji ŽRS moraju da zadovolje, imaju javnu funkciju, a to je i prevoz ljudi", kaže Subašić, te dodaje da je za sedam procenata povećan prevoz putnika.

Remont dijela pruge od Doboja do Banjaluke je pri kraju, ističu u ŽRS, pa će se brzina kretanja vozova vratiti na nivo prije rata, odnosno od 70 do 100 kilometara