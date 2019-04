Za 18 mjeseci magistrala do Neuma

SARAJEVO - Povezivanje magistralnom cestom Neuma, jedinog bh. grada na moru, sa ostatkom zemlje, biće završeno za 18 mjeseci, kazao je za "Dnevni avaz" Ljubo Pravdić, direktor "Cesta FBiH".

Dovršeno je asfltiranje dionice od Starog Neuma do Babinog dola, pri kraju je i asfaltiranje od Babinog dola do Oštrovca te gradnja tunela kod Oštrovca. Probijena je i trasa od Oštrovca do Broćanca, a sada se probija tunel dužine od 975 metara kroz planinu Žaba.

Uskoro bi trebala početi i gradnja puta od Stoca prema Neumu, na dionici od Drenovca do Stolova.

"Sredstva za gradnju ceste Neum - Stolac dio su programa gradnje i modernizacije magistralnih cesta u Federaciji BiH u vrijednostinosti od 173 miliona evra, koji kreditnim sredstvima finansiraju Svjetska banka, Evropska investicijska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj", kaže direktor Pravdić.

Cesta duga 48,8 kilometara, olakšaće i skratiti putovanje do Neuma, i to će, u svakom slučaju, poboljšati turistički položaj Neuma.

"Probijeno je više od 600 metara tunela Žaba. Takođe, iz pravca Stoca, u dužini od 8,3 kilometra, završena je eksproprijacija i isplaćena su sredstva. Pred kraj smo evaluacije ponuda za izbor glavnog izvođača i očekujem da u naredna dva mjeseca na gradilište uvedemo glavnog izvođača radova na ovoj dionici. To će biti ugovoreno veoma brzo", dodaje Pravdić.

On naglašava da bi problema moglo biti jedino kad cesta dođe na ulaz u Stolac zbog teretnih vozila.

"Sada razmatramo rješenja. Ali, siguran sam da će se zacrtani rok ispoštovati i da će sve biti kompletirano za 18 mjeseci", naglasio je Pravdić za "Avaz".