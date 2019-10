Za bolju struju u Krajini 30 miliona KM

BANJALUKA, GRADIŠKA - "Elektrokrajina" Banjaluka počela je veliki investicioni projekat modernizacije distrubitivne mreže na cijelom području Krajine, u vrijednosti od skoro 30 miliona KM (15 miliona evra), koji će se sprovoditi u fazama tokom naredne tri godine.

"Cilj projekta je obezbjeđenje kvalitetnije isporuke struje domaćinstvima i privredi, zatim povećanje efikasnosti obračuna i njene naplate, ali i značajno smanjenje distributivnih gubitaka preduzeća", rekao je juče u selu Laminci, kod Gradiške, Predrag Klincov, portparol "Elektrokrajine", gdje je počela rekonstrukcija dalekovoda u dužini 26 kilometara.

"Najveća ulaganja u ovom projetku biće na području Gradiške, te vrijednost investicije u prvoj fazi biće 3,74 miliona KM, bez PDV-a, a ako i njega uračunamo, onda ta vrijednost prelazi četiri miliona KM. Konkretno, na području Laminaca kvalitetnije i pouzdanije snabdijevanje električnom energijom dobiće oko 1.000 domaćinstava", rekao je Klincov. Dodao je da su radovi počeli i na području Novog Grada, Šipova i Prnjavora.

Klincov kaže da elektromreža nije u sjajnom stanju te da pojedine dionice nisu obnavljane više desetina godina.

"'Elektrokrajina' iz godine u godinu daje ogroman doprinos da se popravi situacija, pa je i ovaj projekat od velike važnosti, jer u prvoj fazi podrazumijeva rekonstrukciju i izgradnju nove distributivne mreže na području cijele Krajine, a u drugoj fazi će biti izmještanja mjernih mjesta iz objekata potrošnje te uvođenje daljinskog očitavanja električne energije.

Procjenjujemo da će više od 30.000 kupaca dobiti digitalna brojila, što će mnogo više značiti kupcima", kaže Klincov.

Ističe da je, osim osnovnog i prvenstvenog cilja boljeg napajanja električnom energijom, cilj i da "Elektrokrajina" realizacijom projekta smanji distributivne gubitke, koji su u prošloj godini iznosili oko 12 odsto.

Kako kaže Klincov, modernizacijom mreže, odnosno izmještanjem mjernih mjesta iz objekata potrošnje na stubove, te daljinskim očitavanjem preduprijediće se krađa struje i smanjiti distributivni gubici. Dodaje da će drvene bandere zamijeniti betonskim, što će poboljšati kvalitet napajanja, a domaćinstva će imati siguran oslonac u "Elektrokrajini" kao snabdjevaču električnom energijom.

Nenad Marjanović, predstavnik izvođača radova preduzeća "Elnos BL" iz Banjaluke, kaže da je njihov zadatak na ovom projektu rekonstrukcija mreže na području Gradiške, Prnjavora i Mrkonjić Grada, te da je u njihovom ugovoru i radna jedinica iz Kozarske Dubice, čiji će radovi početi sljedeće godine zbog pripreme dokumentacije. Dokumentacijom je, kaže on, najviše obuhvaćena Gradiška, gdje su počeli radove na području Podgradaca i Laminaca.

"Dobar dio radova koje smo počeli u Prnjavoru očekujemo da ćemo završiti do kraja ove godine, što se tiče niskonaponskih mreža, a što se tiče Mrkonjić Grada, to će biti gotovo do kraja godine u kompletnom obuhvatu", rekao je Marjanović.

Kada je u pitanju područje Gradiške, kako kaže Marjanović, radovi će trajati sigurno do proljećnog perioda 2021. godine, jer se radi o poljoprivrednom kraju, pa dinamika radova zavisi od sjetvenih površina.

Nedeljko Dejanović, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Laminci, kod Gradiške, kaže da ovaj projekat mnogo znači za selo, jer su bili česti nestanci struje.

"Kad god je bilo jače nevrijeme, dolazilo je do nestanka struje. Ovim su sad obuhvaćeni cijeli Laminci i zahvalan sam vlastima u ime stanovništva. Bićemo sada uredno snabdjeveni strujom, posebno tokom zime, kad su snježne padavine. Sad se postavljaju betonske bandere i to je za Lamince velika stvar", kaže Dejanović.

Projekat se finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj. "Elektrokrajina" je najveće elektrodistributivno preduzeće u RS koje snabdijeva više od 250.000 kupaca strujom na području tri grada i 18 opština krajiške regije.