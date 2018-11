Za inovativne ideje u Trebinju do 30.000 evra

TREBINJE - Poslovni subjekti koji imaju inovativne ideje mogu da dobiju do 30.000 evra, rekao je predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marko Kakuća na prezentaciji trećeg javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Kakuća je istakao da se na konkurs mogu prijaviti svi poslovni subjekti koji su registrovani na teritoriji BiH i koji obavljaju poslovnu aktivnost najmanje šest mjeseci, te dodao da se prijave mogu slati od danas do 17. decembra.

"Postoje dvije linije - za startap kompanije koje obavljaju aktivnost od šest mjeseci do dvije godine i one mogu da konkurišu za sredstva u iznosu do 10.000 evra, dok oni koji posluju više od dvije godine mogu da konkurišu za finansijsku pomoć u iznosu do 30.000 evra", rekao je Kakuća.

On je pojasnio da se inovativnost ne odnosi samo na proizvodne poslovne ideje.

"Inovaciju tretiramo u najširem smislu, bez obzira da li se radi o novim proizvodima, procesima ili uslugama. Svi sektori mogu da konkurišu. Osim inovativnosti, potrebno je da ti projekti budu održivi i da imaju širu socijalnu odgovornost prema zajednici u kojoj djeluju", rekao je Kakuća.

Kakuća je podsjetio da su do sada, od planiranih pet, objavljena dva javna poziva.

"U prvom je prošlo 28 projekata, a u drugom 37. Sa područja istočne Hercegovine u prva dva javna poziva prošla su ukupna dva poslovna subjekta", rekao je Kakuća.

Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinje Dražen Bošković rekao je da je uloga ove agencije da kontinuirano obavještava zainteresovane poslovne subjekte o načinima učešća u ovom projektu.

"Kasnije smo na rapolaganju da ponudimo određenu tehničku podršku prilikom popunjavanja aplikacije, odnosno prilikom kompletiranja dokumentacije kako bi se uspješno apliciralo na ovaj poziv", rekao je Bošković.

Bošković je istakao da svi koji žele da konkurišu za sredstva moraju dobro da razrade svoje biznis-planove.

Zoran Jakšić iz firme "Hercegovina-med" kaže da je svaka pomoć dobrodošla.

"Za sada imamo više ideja, ali pošto se insistira na inovaciji, imamo u planu da radimo nove artikle i novi izgled naših proizvoda, kao i brendiranje", rekao je Jakšić.

Grant sredstva u iznosu od 3.000.000 evra obezbijeđena su kroz "Čelendž to čejndž" /Challenge to Change - C2C/ program koji sprovode Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Sarajevska regionalna razvojna agencija /SERDA/, a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju /SIDA/.