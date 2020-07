Za mart i april isplaćeno oko 41,5 miliona KM za plate radnika u Srpskoj

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske od početka panedmije virusa korona preduzima niz aktivnosti za pomoć privredi, čiji je cilj očuvanje svakog radnog mjesta, pa je za mart i april uplaćeno gotovo 41,5 miliona KM na ime plata i doprinosa za radnike privrednih subjekata kojima je odlukama štabova bila zabranjeno obavljanje djelatnosti, rečeno je Srni u Ministarstvu privrede i preduzetništva Srpske.

Iz ovog ministarstva navode da su mjere za podršku privredi Republike Srpske, po osnovu uredbe kojom su obuhvaćeni poslovni subjekti i preduzetnici koji su djelimično prestali sa radom ili su imali smanjen obim poslovanja tokom pandemije virusa korona, trenutno u završnoj realizaciji.

U ovom ministarstvu naglašavaju da se odobrena sredstva isplaćuju iz sredstava Kompenzacionog fonda.

Za mart je na ime poreza i doprinosa uplaćeno 11.254.363 KM za oko 30.000 radnika u 10.797 privrednih subjekata kojima je odlukama štabova bila zabranjeno obavljanje djelatnosti.

Za april je do sada uplaćeno 30.187.074 KM na ime minimalnih plata sa porezima i doprinosima za 40.263 radnika u 10.890 privrednih subjekata kojima je bio zabranjen rad ili su potpuno prestali sa radom u aprilu.

"Po osnove Uredbe o dodjeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima za april je odobrena isplata 13.609.533 KM za 2.865 privrednih subjekata, a očekuje se da će ukupno biti obuhvaćeno oko 3.500 privrednih subjekata za iznos od oko 17 miliona KM", pojašnjavaju u Ministarstvu.

Za privredne subjekte kojima je u maju bio zabranjen rad biće izdvojeno oko osam miliona KM, a kako prijave još nisu u potpunosti obrađene, tačan iznos biće poznat naknadno.

"Za razliku od Federacije BiH (FBiH), Republika Srpska je isplatila minimalne plate i za radnike koji rade u firmama s sjedištem u FBiH", naglasili su iz resornog ministarstva.

Podrška privredi biće nastavljena kroz Garantni program koji je kreirala Vlada Republike Srpske, putem kojeg će se plasirati krediti za mikro, mala i srednja preduzeća kod banaka i mikrokreditnih organizacija uz niže kamatne stope i grejs period do 12 mjeseci.

"Riječ je posebnoj kreditnoj liniji za one preduzetnike i privredne subjekte koji nemaju dovoljno imovine ili im je ona otperećena kreditima, s obzirom na to da će Srpska preko izdatih garancija od Garantnog fonda garantovati do 70 odsto iznosa kredita", navode iz Ministarstva.

Za ove namjere obezbijeđeno je oko 50 miliona KM, što čini garantni potencijal od više od 230 miliona KM kredita.

Iz Ministarstva privrede i preduzetništva naglašavaju da su se na javni poziv Vlade Srpske odazvale brojne banke i mikrokreditne organizacije i ove sedmice će biti poznato koje banke i mikrokreditne organizacije su ponudile najpovoljnije uslove, nakon čega će uslijediti potpisivanje ugovora.

"Strateško opredjeljenje Vlade Republike Srpske je očuvanje svakog radnog mjesta, te se s tim ciljem vodi prilikom kreiranja mjera pomoći i podrške privredi, kao i zaposlenim radnicima", naglasili su iz Ministarstva.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Srpske će u narednom periodu, u dijalogu sa predstavnicima privrednika i socijalnim partnerima, odgovorno i savjesno postupati po pitanju odnosa prema privredi i radnicima, pogotovo prema onim privrednim subjektima kojima je potrebna interventna podrška za nastavak poslovanja i obezbjeđivanje likvidnosti.

"Zahvaljujući ovim mjerama, koje do sada uključuju više od 100 miliona KM iz fondova za podršku relanom sektoru /zajedno sa podrškom lokalnima zajednicama od 30 miliona KM/ i dodatnih 50 miliona kroz Garantni fond, očekujemo da budu sačuvana mnoga radna mjesta", naglasili su iz Ministarstva.

Iz resornog ministarstva ističu da Republika Srpska, procentualno u odnosu na broj stanovnika, ima među najmanje otpuštenih radnika u regionu, što potvrđuju podaci Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da je od 19. marta do 20. jula prijavljeno 9.028 radnika, od čega je njih 3.949 bilo po osnovu prestanka rada na određeno vrijeme, dok je u isto vrijeme odjavljeno 7.272 zbog zaposlenja ili obavljanja privatne djelatnosti.

Vlada Republike Srpske, podsjećaju iz resornog ministarstva, od početka izbijanja epidemije virusa korona na ovim prostorima, sprovela je set mjera finansijske podrške koji uključuju ubrzanu isplata podsticaja za povećanje plata u 2019. godini, kao i odgađanje plaćanja poreskih obaveza za privrednike i preduzetnike po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak i umanjen paušal malih preduzetnika.

"Među ovim mjerama su i moratorijum na otplatu glavnice i kamate sredstva Investiciomno razvojne banke /IRB/, uz korištenje grejs perioda od tri do šest mjeseci za sva pravna i fizička lica, kao i umanjenju kamatne stope IRB-a prema privredi za 0,5 odsto, te moratorijum kreditnih obaveza klijenata kod komercijalnih banaka, odlukom Agencije za bankarstvo Srpske", navode u resornom ministarstvu.

Iz Ministarstva su istakli da su dodatno, iz sredstava Fonda solidarnosti, bili obuhvaćeni zaposleni u javnom sektoru u Republici Srpskoj, koji su obavljali poslove pod posebno otežanim uslovima rada.