Za osam mjeseci proizvedeno više od 1.000 gigavat-časova struje

TREBINJE - (HET) proizvele su za proteklih osam mjeseci više od 1.000 gigavat-časova električne energije, za 33 odsto više od planirane elektroenergetskim bilansom Republike Srpske, rekao je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom u ovom preduzeću Aleksandar Vujić.

On je pojasnio da je prekoplanska proizvodnja uslovljena usvajanjem rebalansa proizvodnje, pa u HET-u očekuju da će do kraja godine za potrebe elektroenergetskog sistema Srpske isporučiti više od 1.300 gigavat-časova električne energije.

"Ovi rezultati rezultat su dobre hidrologije i pogonske spremnosti HET-a, a trenutna proizvodnja tokom 2018. odgovara prosječnoj godišnjoj proizvodnji", naveo je Vujić.

Povoljna kota i zalihe vode u akumulaciji Bileća su garancija da će HET i u narednom periodu, sve do planiranog remonta, koji će biti urađen od 17. septembra do 8. oktobra, imati maksimalnu raspoloživost agregata u HE "Trebinje 1", HE "Trebinje 2" i HE "Dubrovnik" za potrebe proizvodnje i pružanje pomoćnih usluga.