Za podsticaje ove godine 70.000 KM

ŠAMAC - U budžetu opštine Šamac za podsticaje u privredi ove godine predviđeno je 70.000 KM, što je za 10.000 KM više nego prošle.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za privredu i inspekcijske poslove Predrag Nedić kaže da je novim Pravilnikom o ostvarivanju prava i korištenju podsticajnih sredstava predviđeno više vrsta podsticaja.

"Podsticaj do 1.500 KM može se ostvariti za zapošljavanje u proizvodnim djelatnostima, a do 1.000 KM u uslužnim i zanatskim djelatnostima, u zavisnosti od školske spreme", rekao je Nedić Srni.

On je dodao da, osim ovih podsticaja, postoji obaveza poslodavca da novo zapošljavanje vrši prvenstveno posredstvom evidencije Biroa za zapošljavanje i da radnici budu prijavljeni minimalno 18 mjeseci u radnom odnosu.

"Podsticaj za nabavku mašina i opreme iznosi od 5.000 KM, u zavisnosti od vrijednosti nabavljene mašine. Prema ovom pravilniku, za novo zapošljavanje i nabavku opreme uvedena je i jedna novina, a to je da svaki poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom od prve do četvrte kategorije može ostvariti podsticaj do 1.000 KM", naveo je Nedić.

On podsjeća da javni poziv na koji se privrednici mogu javiti za podsticajna sredstva ostaje otvoren do 31. oktobra.

Nedić kaže da je prošle godine podneseno 19 zahtjeva za podsticaje, da je podijeljeno oko 25.000 KM i zaposleno 25 novih radnika, a po osnovu nabavke mašina i opreme podijeljeno je oko 30.000 KM.