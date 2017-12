Za proizvođače u agraru 176,4 miliona KM: Ratari se boje da će ostati kratkih rukava

BANJALUKA - Poljoprivrednicima u Republici Srpskoj u 2018. godini iz raznih izvora finansiranja na raspolaganju će biti 176,4 miliona KM.

Ova informacija. koja je došla iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, nije previše obradovala poljoprivrednike jer, kažu, dok ne vide realizaciju u praksi, ne vjeruju svemu što čuju.

"Sva ta sredstva su na papiru, ali mi moramo vidjeti i šta će od toga biti realizovano, to jest koliko smo mi sposobni da to realizujemo, jer su to kreditna sredstva, a da biste ih dobili morate biti kreditno sposobni, da date garancije. To su ogromna sredstva i mislim da mi to ne možemo realizovati", kazao je za "Nezavisne" Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS.

On je istakao da poljoprivrednici imaju obećanje od nadležnih da ako "prođu akcize", na nivou države da će imati još desetak miliona za poljoprivredu.

"Faliće i onih koji će sredstva uzeti. Proizvodnja je sve nerentabilnija, nesigurno je i vrijeme problematično. Ono što sam ja uložio 2011. godine sada ne bih ni u ludilu", kaže Usorac.

Iz Ministarstva kažu da, osim 60 miliona KM, na koliko poljoprivrednici i ove godine mogu računati isplatama iz agrarnog budžeta za 2018. godinu, omogućeno je i korištenje povoljnih kreditnih sredstava IRBRS za poljoprivredu.

"Po tom osnovu, poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 65 miliona KM po kamatnim stopama od 3,4 odsto", naglašavaju u resoru.

Novost sljedeće godine biće i sredstva Partner fonda, koji je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, a zahvaljujući kojem su poljoprivrednici u prilici da dobiju dodatnih 3,9 miliona KM, po kamati od 3,3 odsto godišnje.

"Kreditna sredstva ovog fonda, koji je formiran s ciljem podsticaja bržeg razvoja poljoprivrede i sela u Republici Srpskoj, plasiraju se putem NLB banke Banjaluka", navode u Ministarstvu.

Draško Banjac, predsjednik Udruženja farmera RS, poljoprivrednik i proizvođač povrća iz Gradiške, rekao je da se boji da će veliki proizvođači, ili kako ih on naziva "tajkuni", uzeti gro tih sredstava, a da malim proizvođačima ništa neće ostati.

"Običan čovjek ostane kratkih rukava. Nije dobro, moram i to reći, što je konkurs za projekte navodnjavanja raspisan samo do 1. februara 2018, a to je problem jer mnoge opštine neće završiti raspodjelu zemlje koja ide u najam do petog-šestog mjeseca", govori Banjac.