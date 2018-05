Za prva četiri mjeseca plan proizvodnje premašen za više od 50 odsto

TREBINJE - Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ su u prva četiri mjeseca ove godine proizvele 564 gigavat časa električne energije, čime je za 52,59 odsto premašena planirana proizvodnja, potvrdio je Srni izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.

On kaže da su ovakvi rezultati postignuti zbog povoljne hidrološke situacije i visoke kote akumulacije Bileća, maksimalnim angažovanjem Hidroelektrane /HE/ Dubrovnik uz potreban rad HE Trebinje 1.

Vujić napominje da je samo u aprilu proizvodnjom od 137,89 gigavat časova premašen mjesečni plan za 30 odsto, ističući da je prosječan dotok u akumulaciju Bileća tokom proteklog mjeseca bio 102 metra kubna u sekundi i da je na nivou očekivanih mjesečnih vrijednosti.

"Krajem mjeseca termin planiran za bezvodno stanje i reviziju cjevovoda za Dubrovnik iskorišten je za priključenje sistema za navodnjavanje Trebinjskog polja, koji je trenutno u izgradnji, tako da u nastupajućem ljetnom sušnom periodu neće biti prekida prilikom navodnjavanja, kao ni prekida vodosnabdijevanja Herceg Novog", poručio je Vujić.

On kaže da su vode u Dabarskom i Fatničkom polju prevedene u akumulaciju Bileća u predviđenom roku, prije 1. maja.

"Znatna korisna zapremina akumulacije Bileća, sa trenutnom kotom od 387,7 metara nadmorske visine garantuje proizvodnju električne energije sistema HET-a i sigurno napajanje električnom energijom potrošača u Republici Srpskoj u nastupajućem periodu", ističe Vujić.