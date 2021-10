Za samozapošljavanje inženjera poljoprivrede izdvojeno 940.000 KM

BANJALUKA - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u protekle četiri godine izdvojilo je 940.000 KM za podsticaje za samozapošljavanje inženjera poljoprivrede koji nakon završetka studija odluče ostati na seoskom imanju i znanje uložiti u razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Direktor Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske Predrag Sladojević rekao je Srni da je pravo na ove podsticaje ostvarilo 30 diplomiranih inženjera poljoprivrede i inženjera prehrambene tehnologije.

"Podsticajna sredstva isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, u skladu sa rang-listom, u iznosu do 40.000 KM po korisniku u tekućoj godini, a do obima sredstava utvrđenog Planom korišćenja sredstava u tekućoj godini", rekao je Sladojević.

On je naveo da je za ovu godinu do sada ove podsticaje dobilo šest korisnika, te da pravo na sredstva za samozapošljavanje imaju nezaposleni diplomirani inženjeri poljoprivrede i inženjeri prehrambene tehnologije koji imaju do 40 godina.

"Oni treba da su nosioci nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu, sa prebivalištem u seoskom području, a koji nisu ostvarili pravo za ovu namjenu i nisu imali status komercijalnog gazdinstva u prethodnih deset godina", rekao je Sladojević.

On je napomenuo i da je korisnik sredstava dužan da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, dokumentovan računima, ugovorima, dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

Resorni ministar Boris Pašalić istakao je značaj ovog podsticaja da bi studenti, naročito oni koji dođu sa sela, nakon stečenog znanja ostali na svojim imanjima i uložili u razvoj poljoprivredne proizvodnje.

"Cilj nam je da sve ili bar većinu mladih koji se školuju u oblasti poljoprivrede, zaposlimo na selu, a ne da traže posao u kancelarijama ministarstava, agencija i drugim ustanovama", rekao je ranije Pašalić novinarima.

On smatra da je novac koji Ministarstvo obezbjeđuje u kombinaciji sa posjedom koji svršeni studenti poljoprivrede već imaju, te znanjem koje su stekli na fakultetu, dobra startna osnova za uspješno bavljenje poljoprivredom.

Pašalić je naveo da postoji interesovanje za ove podsticaje, ali da je riječ o malom broju zainteresovanih, kojih godišnje ne bude više od 10, tako da za sve koji se prijave za podsticaje Ministarstvo obezbijedi novac.

On je rekao i da je Ministarstvo spremno da svima izađe u susret, te da je nastojanje Ministarstva da zainteresovanost za ove podsticaje bude i veća.

"Nažalost, više stotina inžinjera poljoprivrede je na birou, čekaju posao u institucijama, a nama je cilj da oni izađu na teren i primijene znanje na njivi jer poljoprivredna proizvodnja se razvija isključivo primjenom novih znanja i tehnologija", rekao je Pašalić.