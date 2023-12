Za samozapošljavanje u Trebinju 100.000 KM

TREBINJE - Gradska uprava Trebinje započinje novi projekat samozapošljavanja u ovom gradu, u kojem će ovoga puta za pokretače sopstvenog biznisa biti dodijeljeno 100.000 maraka.

Sve se radi u okviru projekta samozapošljavanja nezaposlenih žena i marginalizovanih grupa, a sredstva će se donirati u saradnji sa USAID-om, po principu ravnomjerne raspodjele, pa će Grad Trebinje učestvovati sa 50.000 maraka, a isto toliko daje i ova američka agencija.

Na javni poziv koji je raspisao Grad Trebinje javilo se 14 zainteresovanih aplikanata, od čega je njih 11 zadovoljilo uslove i za njih se već organizuju radionice za pisanje biznis planova, među kojim je i Trebinjac Milorad Vučković.

On je, kaže, prošao uslove javnog poziva sa idejom da otvori servis za čišćenje i nada se da će dobiti podsticajna sredstva.

"Mislim da ovakve djelatnosti nedostaje u gradu, pa sam se odlučio otvoriti servis za čišćenje automobile, ali i čišćenje u domaćinstvima i javnim objektima, poput namještaja, tepiha i drugog mobilijara", kazao je Vučković.

Nada se da će, prema ispitivanju tržišta, uspjeti i da proširi svoj biznis, jer je u prethodnom periodu uvidio da posla za ovu djelatnost ima dosta.

"Ako bih kasnije proširio biznis radio bi sa mnom još neko, odnosno, još nekoga bi zaposlio, što bi onda bila i višestruka korist”, dodaje on.

Načelnik Odjeljenja za turizam, poljoprivredu i preduzetništvo u gradskoj upravi Trebinja Bojan Vučurević se nada da će većina ovih aplikanata uspješno zaokružiti svoj biznis plan i ne samo započeti, već i održati posao kojim će se baviti.

On je, nakon radionice za aplikante koja je organizovana u Gradskoj upravi, istakao da će svima koji prođu obuku na usluzi biti Razvojna agencija grada Trebinja i kasnije, kada budu razvijali svoje poslovne ideje.

"Ne kažem da će svi oni dobiti sredstva, ali je moguće da ostvare dosta, jer je fond predviđen od 10.000 do 12.000 maraka po korisniku, a cjelokupan projekat traje godinu dana i podrazumijeva sve one korisnike koji do sada nisu imali vlastiti biznis, da se podstaknu na preduzetništvo, ali ne ono u poljoprivredi, jer su oni obuhvaćeni drugim subvencijama", kaže Vučurević.

Napominjući da je šarolika struktura zanimanja ovih aplikanata, od ugostiteljstva i proizvodnje suvenira, do drugih zanatskih i uslužnih djelatnosti, on je podsjetio da je Grad Trebinje i za narednu godinu u budžetu predvidio značajna sredstva koja će se izdvojiti za zapošljavanje, poput pripravnika i volontera, subvencija za privrednike koji će zaposliti radnike, te više projekata samozapošljavanja.

