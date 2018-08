Za tri i po godine izgradnja HE „Mesići-Nova“ se isplatila

ROGATICA - Hidroelektrana „Mesići-Nova“ kod Rogatice, čija je ukupna investicija bila 10 miliona KM, poslije tri i po godine rada u potpunosti je isplatila i vratila uloženi novac, rekao je direktor Zavisnog preduzeća „Elektrodistribucija Pale“ Ljubomir Mrda.

„Za prvih pet mjeseci ove godine, zahvaljujući povoljnoj hidrološkoj situaciji, mi smo praktično ispunuli plan proizvodnje za ovu godinu. Kada to pogledamo, akumulirano, od dana kada je hidroelektrana puštena u rad, to je 96 gigavat-časova električne energije, odnosno 10.154.000 KM“, rekao je Mrda novinarima.

On je napomenuo da je hidroelektrana sagrađena vlastitim sredstvima i zahvaljujući znanju zaposlenih.

„To je protočno-derivacioni tip hidroelektrane, a isprojektovana vrijednost proizvedene energije na godišnjem nivou je 23,5 gigavat-časova električne energije. U budućnosti ona će ostvarivati kroz poslovanje i prodaju električne energije nova sredstva koja će biti iskorištena za razvoj i nove investicije“, naveo je Mrda i dodao da je trenutno zaposleno 30 radnika.

On je naglasio da je ovaj objekat projektovan da proizvodi struju najmanje 70 godina i da se isplati ulagati u elektroenergetski sektor.

Mrda je istakao da je „Elektrodistribucija Pale“ preduzeće koje se bavi proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem električne energije, te da ima više od 60.000 tarifnih kupaca na području 13 opština na istočnom dijelu Republike Srpske, po čemu se razlikuje od ostalih.

„To je naša velika prednost, jer na osnovu prodaje električne energije iz sopstvenih hidroelektrana, imamo značajne prihode. U hidroelektrani „Mesići – Nova“ sve je automatizovano i ona je u sistemu centralnog nadzora i upravljanja. To znači, da mi, bukvalno, sa Pala možemo upravljati kompletnom elektranom, njenom proizvodnjom i to je velika prednost, jer je urađena po najvišim svjetskim standardima. Na to sam lično ponosan, kao i na radnike koji su i realizovali ovaj projekat, zahvaljujući sopstvenom iskustvu i znanju“, naglasio je Mrda, koji je i kandidat SNSD-a za poslanika u parlamentu Republike Srpske u Izbornoj jedinici osam.

Načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić, koji je zajedno sa Mrdom posjetio hidroelektranu „Mesići-Nova“, istakao je da je hidroelektrana bitna za cijelu Republiku Srpsku, a samim tim i za ovu lokalnu zajednicu.

„Neprocjenjivo je koliko je bitan za Rogaticu ovaj privredni subjekat koji je na neki način oslonac i stub razvoja ovoga kraja i ove lokalne zajednice“, rekao je Jagodić.

Mala hidroelektrana „Mesići-Nova“ puštena je u rad 2015. godine, izgrađena je vlastitim učešćem „Elektrodistribucije Pale“, a oprema za izgradnju nabavljena je iz Češke, Italije, Bugarske, Srbije, Slovenije i Hrvatske.