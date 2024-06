Zadovoljan klijent stub poslovanja: MF banka ostaje na putu bankarstva okrenutog čovjeku

Biti domaća banka prije svega znači razumjeti domaće tržište i potrebe i, u skladu s tim, kreirati svoje proizvode i usluge.

Takvo bankarstvo podrazumijeva i specifičan pristup klijentima, kao i procedure koje su im prilagođene, kaže Aleksandar Kremenović, predsjednik Uprave MF banke i kreator MF grupe, napominjući da je krajnji rezultat svega toga značajno ulaganje u domaću privredu.

Zahvaljujući takvom poslovanju, MF banka je, sa svojih 36 poslovnica i više od 100 hiljada klijenata širom BiH, stekla veliki ugled i kod klijenata i kod domaćih i inostranih poslovnih partnera, a promjenom vlasničke strukture u kojoj je MF grupa sa 94,87 odsto većinski akcionar banke, stvara se dodatna prilika za poboljšanje kvaliteta sistema korporativnog upravljanja i maksimalno unapređenje poslovanja.

„Zajednički nastup članica, udruženih kao grupacija, rezultiraće boljom teritorijalnom pokrivenošću i dostupnošću usluga i proizvoda, ali i većim kvalitetom u radu. Naš cilj je jačanje članica grupacije snagom zajedničkog djelovanja uz otvaranje mogućnosti za kvalitetniji razvoj poslovanja, tj. za formiranje zajedničkih organizacionih uloga i zajedničke ponude palete proizvoda i usluga. Naravno, ono što ostaje naš prioritet ujedno je i ono po čemu smo najprepoznatljiviji - odnos sa klijentima, susretljivost, efikasnost prema njihovim zahtjevima i potrebama“, kaže Kremenović.

Upravo zahvaljujući povjerenju klijenata, MF banka je kroz različite vrste kredita u proteklih 14 godina kontinuirano pomagala privredu, prije svega mikro, mala i srednja preduzeća, zbog čega je fokus i u budućem periodu na poboljšanju kvaliteta i podrške preduzetnicima i stanovništvu.

Bankarstvo okrenuto čovjeku i poboljšanju kvaliteta života, vidljivo je i u drugim segmentima poslovanja, dodaje Kremenović, podsjećajući da je MF banka bila i ostala jedina banka koja je svojim klijentima, uprkos promjenama na finansijskom tržištu, zadržala povoljnije kamatne stope.

„I na taj način štitili smo svoje klijente koji su nas uvijek birali upravo zbog posvećenosti svakom od njih, ali i brzini, fleksibilnosti i pojednostavljenim procedurama, dajući im do znanja da su nam uvijek na prvom mjestu. Segment poslovanja na koji smo takođe ponosni su i naše kamate na štednju po čemu smo posebni na tržištu. Ujedno, konstantno smo radili i na brojnim inovacijama kojima smo klijentima olakšali poslovanje, poput naše mobilne aplikacije za pravna lica - MF to go i Kartice Kasice, a u planu je implementacija i drugih inovativnih rješenja“, kaže Kremenović.

Članice MF grupacije imaju preko 900 zaposlenih i preko 160 poslovnica širom BiH. Zbog toga, strateško opredjeljenje grupacije, ostaje dalji razvoj kroz digitalizaciju, razvoj ESG - održivog koncepta, kao i genralno unapređenje svih razvojnih i inovatinvnih poslova, koji su u fokusu plana poslovanja MF grupe.

Osim tradicionalno dobre komunikacije s klijentima, ono što se neće mijenjati je i odnos prema društveno odgovornom poslovanju. Zbog toga MF banka i MF grupa nastavljaju niz aktivnosti kojima će, kao i do sada, pomagati mnogobrojne institucije, zadužene za vaspitanje i obrazovanje, zdravstvo, kulturu, sport i slično.

