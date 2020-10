Zadruga do sada otkupila 35 tona duvana "Virdžinija"

ŠAMAC - Direktor poljoprivredne zadruge "Obudovac" Maksim Petrović rekao je Srni da zadruga planira da do kraja oktobra otkupi oko 50 tona duvana tipa "virdžinija", a da su do danas otkupili 35 tona.

On je naveo da je kiša zaustavila berbu, koja bi već bila završena, ali da se nadaju da će to biti završeno do kraja oktobra.

Petrović podsjeća da je zadruga za 2020. godinu ugovorila 50 hektara duvana tipa "virdžinija" sa 31 proizvođačem iz Šamca, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Bijeljine i potpisala ugovore.

"Ugovorili smo cijene za prvu klasu 4,50 KM, za drugu 3,89 KM i treću 3,10 KM. Za svoje kooperante obezbijedili smo proizvođačku sjetvu, kontejnere, zaštinu foliju, podijelili smo im herbicid sve za prvi tretman, samo đubrivo nismo uspjeli obezbijediti", kaže Petrović.

On podjeća da opština Šamac redovno isplaćuje podsticaje proizvođačima od šest feninga po kilogramu, dok je republički podsticaj 35 feninga po kilogramu.

Petrović je rekao da ove godine nema duvana tipa "berlej", jer nema zainteresovanih za taj tip duvana.