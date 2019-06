Zagarantovane sirovine za razvoj poslovanja

BANJALUKA - Strateška preduzeća u drvoprerađivačkoj industriji Republike Srpske u narednih pet godina dobiće zagarantovane količine šumskih drvnih sortimenata na osnovu kojih će moći da planiraju svoje poslovanje i dalji razvoj.

To će im biti od velikog značaja s obzirom na to da je, pored nedovoljno sirovine, jedan od najvećih nedostataka u najperspektivnijoj privrednoj grani to što ugovori o isporuci sirovine nisu realizovani u ugovorenom obimu.

Potpisivanje okvirnih petogodišnjih sporazuma sa 49 preduzeća danas u Banjaluci trebalo bi da bude početak kraja ovim problemima.

"Vlada Republike Srpske je uočila potrebu da se pruži dodatna podrška finalnim i polufinalnim proizvođačima. Javno preduzeće, kao institucija koja radi onako kako to Vlada propisuje, ima obavezu i nema nikakve dileme da ovim prerađivačima mora omogućiti te količine", kazao je Slaven Gojković, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Šume Republike Srpske".

Dodao je kako zbog vremenskih nepogoda postoje problemi u poslovanju pa je izrazio nadu da će u junu biti nadoknađeno ono što je propušteno u prvom dijelu godine.

Darko Partalo, direktor preduzeća "Drvoprodeks" iz Banjaluke i predsjednik Izvršnog odbora Udruženja šumarstva i prerade drveta RS, ocijenio je kako je došao veliki dan za drvoprerađivače u RS.

"Ovo znači sigurnost u snabdijevanju, što uz kvalitetnu opremu, tehnologiju, radnu snagu i blizinu Evropske unije sigurno garantuje svjetliju budućnost. Moram napomenuti da je drvna industrija jedan od stubova Republike Srpske", rekao je on.

Janko Petrović, vlasnik Fabrike namještaja "Petroprojekt" Bratunac, rekao je kako je do sada, i pored ugovorenih količina, dio morao da dokupljuje na tržištu.

"Prošle godine smo uvezli najviše daske u zadnjih pet do deset godina od svih prerađivača", kazao je on.

Goran Zubić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, podsjetio je kako se uveliko radi na donošenju odluke o zabrani izvoza trupaca i uvođenju taksi na izvoz građe i ogreva, što bi dodatno trebalo da popravi položaj domaćih privrednika.

"Biće formirana zajednička radna grupa Republike Srpske, Federacije BiH i BiH koja će se baviti ovim pitanjem", rekao je Zubić.

Inače, kako je pojašnjeno u "Šumama RS", tačne količine šumskih drvnih sortimenata iz ovog sporazuma prema vrstama i kvalitetu biće definisane potpisivanjem posebnih godišnjih kupoprodajnih ugovora na kraju svake godine za narednu godinu.

Cijela priča je pokrenuta na inicijativu Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika RS, a koji je prošlog ljeta održao sastanak sa drvoprerađivačima, direktorima šumskih gazdinstava, Upravom "Šuma RS" i predstavnicima resornog ministarstva.

Statust strateškog preduzeća prema kriterijumima mogla su dobiti preduzeća koja zapošljavaju minimalno 50 radnika, imaju godišnji prihod iznad dva miliona maraka i najmanje trećinu proizvodnje finalnih ili polufinalnih proizvoda.