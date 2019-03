Zahlađenje voću spas u zadnji čas

BANJALUKA, PRIJEDOR - Najavljeno zahlađenje, sa mogućom susnježicom i snijegom, neće naškoditi voću, već će, naprotiv, pogodovati za voćarstvo kako bi se vegetacija koja je već počela malo zaustavila.

Prema riječima Dragoje Dojčinovića, predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske, voćari su priželjkivali hladno vrijeme jer su ovih dana bile visoke temperature koje su prouzrokovale da voće počne ranije da cvjeta.

"Računamo da ćemo s ovim vremenom koje je najavljeno barem 10 dana imati blokiranje vegetacije i da će ona sporije ići, osim ako opet ne ugrije kao ovih dana. Ali vremenske prognoze govore da će narednih dana biti niske temperature", rekao je Dojčinović i dodao da su rijetke vrste voća koje su malo iscvjetale.

"Temperature do minus šest ili sedam stepeni ne bi mogle naškoditi voću", naglašava Dojčinović i dodaje da s vodećim sortama poput jabuke, kruške, šljive, trešnje i drugih koje naši voćari uzgajaju ne bi trebalo da bude problema zbog nižeg nivoa žive u termometru.

I Dragomir Vujković iz Babića, kod Prijedora, kaže da će zahlađenje dobro doći jer je zemljište prilično suvo.

"Pad temperature će malo odgoditi vegetaciju za kasnije i smanjiti rizik od mrazeva. U ovoj fazi nisu najavljene neke ekstremne temperature, a ove što su najavljene za naredni period neće pričiniti neku štetu u voćarstvu", ističe Vujković.

Prema njegovim riječima, ni najavljeni snijeg neće naškoditi jer će on, i ako ga bude, biti kratkotrajan.

"Temperature ispod minus sedam ili osam stepeni bi možda napravile neku štetu, ali temperature najavljene za narednih nekoliko dana ne bi trebalo da naprave veće probleme", zaključio je Vujković.

Nikola Vukota, voćar iz Trebovljana u Gradišci, ističe da je najavljeno zahlađenje stiglo u posljednji čas, kako bi se izbjegla šteta.

"Primijetio sam da ima kajsija koje su već cvjetale i one će vjerovatno imati problema jer je kajsija voćka koja je osjetljiva na mraz, ali opet zavisi od toga koliko će biti jak mraz. Ipak, kod nas nema mnogo zasada kajsija, uglavnom se radi o pojedinačnim stablima", naglasio je Vukota.

Kako on kaže, da je nastavilo sunčano vrijeme vjerovatno bi došlo do otvaranja pupova i kod jabuka, krušaka i ostalih voćki i onda bi, ističe on, bilo problema i štete na voću.

Prognoza

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti hladno, sa snijegom u centralnim i istočnim krajevima, a tokom dana bez padavina, ali sa umjerenim i jakim sjevernim vjetrom i sa sunčanim intervalima.

Hladno s mrazom očekuje se u srijedu, kada je krajem dana na krajnjem sjeverozapadu moguća slaba kiša.

Meteorolozi su za četvrtak najavili pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom u planinama, a prestanak padavina i pojava sunčanih intervala očekuju se tokom dana.