Zahtjev za pokretanje stečaja u "Žitoprometu": Radnici strahuju za imovinu giganta

BIJELJINA - Advokatska kancelarija "Stevanović" podnijela je jutros u ime 120 radnika Okružnom privrednom sudu u Bijeljini zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u AD "Žitopromet".

Prema riječima pravnog zastupnika radnika "Žitoprometa" Miloša Stevanovića konačnu odluku o daljoj sudbini ovog nekadašnjeg bijeljinskog giganta koji trenutno duguje radnicima i dobavljačima oko pet miliona maraka donijeće sud u narednom periodu.

On je istakao da se po prvi put prvi put u istoriji Bijeljina događa da firma koja ima višestruko veću vrijednost u odnosu na svoje dugove mora da ode u stečaj.

"120 radnika koje zastupa Advokatska kancelarija "Stevanović" odlučilo se da kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini podnese zahtjev za otvaranje stečajnog postupka nad "Žitoprometom" i mi smo jutros u devet časova zahtjev podnijeli. Napominjemo da je sud taj koji odlučuje o otvaranju stečajnog postupka. Sud će po ispitivanju predhodnih uslova, saslušati zakonskog zastupnika preduzeća, te odlučiti da li su ispunjeni uslovi za otvaranje stečaja", naveo je Stevanović na pres konferenciji kojoj su prisustvovali i predstavnici Sindikata.

On je dodao da su dugovanja prema radnicima oko 1,3 miliona maraka, dok su ukupna dugovanja kompanije oko 5 miliona km.

"Kada se pogleda da imovina "Žitoprometa" iznosi na skoro 17 miliona maraka , onda je svima jasno da ovdje problema faktički nije ni bilo. Bio je problem vezano za menadžment , te u donošenju ključnih odluka koje se tiču tržišnog poslovanja ove kompanije što očigledno Slobodan Pavlović nije umio da procijeni ", naveo je Stevanović.

On je istakao da je ovo preduzeće od strateške važnosti za cijelu Srpsku i da je nakon dužih konsultacija donijeta odluka o pokretanju stečajnog postupka.

"O svemu smo obavijestili Ministarstvo poljoprivrede, koje je imalo razumijevanja za pokretanje stečajnog postupka. Poljoprivrednici ne treba da brinu jer se svi nadamo da će iz stečajnog postupka izaći jedna zdrava kompanija, te da neće doći do klasične prodaje. Inače, ovo je prvi put u istoriji našeg grada da firma koja ima višestruko veću vrijednost u odnosu na svoje dugove mora da ode u stečaj",rekao je on.

Istakao je da niko ne želi da ta firma bude "rasparčana" i da bude parcijano prodavana.

"Vi znate da ova kompanija u vlasništvu ima jako veliki broj lokala u gradu . Neke od nekretnina će vjerovatne otići u postupku prodaje, ali smo uvjereni da strateški investitori kojih je bilo u proteklom periodu i koji su dali konkretne ponude sa dokazima da posjeduju preko 10 miliona maraka da uđu u ovu firmu, nažalost iz nama nerazumljivih razloga gospodin Pavlović je te ponude odbio", rekao je Stevanović.

On je pozvao policiju da čuva imovinu "Žitoprometa" jer radnici sa razlogom strahuju za kapital i imovinu fabrike.

Dušan Tomić, predsjednik Sindikata u bijeljinskom "Žitoprometu" rekao je da su radnici bili prinuđeni na ovu odluku jer je od osnivanja 1961. godine preduzeće dovedeno u najgoru situaciju.

"Svi radnici su jednoglasno donijeli ovu odluku. Mi smo se odlučili na ovaj potez iz razloga jer većinski vlasnik Slobodan Pavlović više nije htio da kontaktira sa nama. Juče smo razgovarali sa njim i to je bio naš posljednji razgovor gdje smo mu još jednom ukazali na tešku situaciju, nakon čega nam je rekao "Radite šta hoćete". Dugovanja prema radnicima se uvećavaju i već nam duguju za deset mjeseci. Mi bi bili jako sretni i prezadovoljni da ova firma krene sa radom i da se Pavlović urazumi, naveo je Tomić.

On kaže da je Slobodan Pavlović već 17 godina većinski vlasnik u "Žitoprometu ", te da je 15 godina firma funkcionisala, ali da su u posljednjih nekoliko godina počeli problemi.

"Ja sam mu ukazivao više puta da to tako neće moći da traje. Mi smo zato morali da pokrenemo stečajni postupak zato što produžavanje ove agonije postaje besmisleno. Ssastanci od danas do sutra, dovođenje Izraelaca i sl. nema nikakve svrhe ni za radnike a ni za poljoprivrednike", naveo je Tomić i pozvao još jednom vlasnika Pavlovića da sagleda stanje i da je ova priča došla do kraja.

Milena Tošković, radnica u bijeljinskom "Žitoprometu" izjavila je danas da se radnici osjećaju izdano i prevareno.

"Od 240 radnika nas je danas oko 120. Moram istaći da u ovom preduzeću rade čitave porodice i da to gospodin Pavlović ne može da shvati, jer mi nemamo primanja a nismo ni osigurani. Juče je od nas zahtjevao da uđemo u krug fabrike i da čistimo zgradu, znate koliko je to rizičan posao. Naš svaki sastanak sa njim je bio izuzetno neprijatan i pod velikim tenzijama. Mi kao radnici i predstavnici Sindikata smo se našli u mat poziciji i jedino što možemo da uradimo je da uđemo u ovaj stečaj i mi više izbora nemamo, a smatramo da će se u tom predstečajnom postupku naći neko rješenje", navela je ona.

Radnici su uvjereni da će ovaj postupak dovesti do željenih rezultata te da će pogoni ponovo početi sa radom za dobrobit svih stanovnika Semberije.

Na pitanje novinara da li je u ovom slučaju moguće da manjinski akcionari razmišljaju o pokretanju sposobnosti upravljanja poslovne sposobnosti nad većinskim vlasnikom Stevanović kaže:

"Oduzimanje poslovne sposobnosti bilo kojeg lica Zakonom o vanprničnom postupku je u nadležnosti suda. O tome odluku donosi sud nakon provedenih vještačenja. Manjinski akcionari razmišljaju o tome da koliko sam upoznat i bojim se da će se preduzimati i takve radnje imajući u vidu da su ovdje potencijalno oštećeno na milione maraka tuđeg novca koji je uložen u Žitopromet", rekao je on.