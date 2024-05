Zakazana sjednica o pravilniku za utvrđivanje minimalca, evo šta očekuju poslodavci

BANJALUKA - Poslodavci su tražili da se na narednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske raspravlja o pozitivnim i negativnim efektima povećanja minimalne plate.

Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, narednu sjednicu Ekonomsko-socijalnog savjeta RS zakazao je za 29. maj, s početkom u 13 časova.

Na ovoj sjednici će se, pored efekata povećanja minimalne plate, raspravljati i o inicijativi za donošenje internog pravnog akta u cilju kreiranja matematičkog okvira za utvrđivanje visine iznosa najniže plate u Republici Srpskoj na godišnjem nivou, što je prijedlog Unije poslodavaca Republike Srpske.

Razmatraće se i Prijedlog plana i programa rada Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske za 2024. godinu sa prijedlogom odluke.

Inače, u radu Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske učestvuju predstavnici poslodavaca, Saveza sindikata Republike Srpske i Vlade RS.

Dejan Mijić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske i član Ekonomsko-socijalnog savjeta RS, rekao je za "Nezavisne novine" da treba da se dobro izanaliziraju pozitivni i negativni efekti povećanja minimalne plate, te predlože mjere za otklanjanje problema i unapređenja položaja radnika, ali i privrednih subjekata.

"Sjednica će biti proširena gostima iz Unije poslodavaca, Privredne komore i Sindikata, a nadamo se i ozbiljnoj delegaciji iz Vlade. Očekujemo prisustvo sva tri ministra koji su članovi: ministra finansija, ministra rada te privrede, kako bismo razgovorom došli do najboljeg rješenja", naglasio je Mijić.

On je dodao da u tački donošenja "akta" o izračunavanju i određivanju minimalne plate želimo da se donese dokument kojim će se regulisati ovo na osnovu unaprijed određenih parametara koji utiču na platu.

"To bi bio posao Ekonomsko-socijalnog savjeta, odnosno da se na osnovu tog dokumenta i parametara koji su propisani, a koji bi dali državni organi koji su za to zaduženi, kao što su Zavod za statistiku, Poreska uprava i Zavod za zapošljavanje te neka druga tijela koja vode statistiku o ekonomskim kretanjima u RS. Na osnovu toga bi se došlo do tačnog pokazatelja i da se zna da li treba da poraste ili eventualno da se smanji minimalna plata. Naš stav je da minimalna plata ne treba da bude pokazatelj nečijeg rada, ona je samo neki zaštitni faktor i tako treba da se primjenjuje. Takođe, cilj je da se to primjenjuje od septembra za narednu godinu, kako bi se kompanije mogle pripremiti za to i organizovati svoj rad", objasnio je Mijić.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je krajem prošle godine donijela odluku da od 1. januara 2024. godine poveća minimalnu platu sa 700 na 900 KM.

Oni su odluku donijeli nakon što se sindikat i poslodavci nisu uspjeli dogovoriti o iznosu minimalne plate.

Inače, već nekoliko godina se predstavnici poslovne zajednice i sindikata ne mogu dogovoriti o iznosu minimalca.

Egić je tada rekao da je najniža plata utvrđena na osnovu privrednih kretanja i drugih važnih parametara.

"Poslovna zajednica je predlagala iznos od 750 do 770 KM, dok je sindikat tražio da minimalna plata bude onolika koliko je to Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, predložio, odnosno 1.050 KM. Pošto se nisu uspjeli dogovoriti, Vlada je donijela ovu odluku", rekao je tada Egić.

