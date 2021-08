Zakon o obrtu čeka dogovor Vlade i parlamentaraca

SARAJEVO - I dok obrtnici u Federaciji BiH s nestrpljenjem čekaju novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Vlada i parlamentarci nikako da se usaglase i dogovore da olakšaju rad ovoj privrednoj grani.

Naime, obrtnici čekaju da im se omogući da i oni mogu obavljati vanjskotrgovinsku razmjenu, te da se konačno iz zakona izbriše odrednica koja vlasniku obrta onemogućuje da, ukoliko ode na sajam ili godišnji odmor, u radnji ostavi nekog od članova porodice da obavlja djelatnost umjesto što po još važećem zakonu mora staviti ključ u bravu. Ni nakon dvije godine parlamentarne procedure ovaj zakon nije ugledao svjetlost dana. Dom naroda FBiH nedavno nije bio spreman da potvrdi Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima i nova šansa za njega je naredni mjesec, kada bi o njemu trebalo da glasaju delegati.

Željko Babić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, za "Nezavisne novine" je kazao da bi izglasavanje ovog zakona značilo mnogo, jer bi omogućilo izvoz i uvoz obrtnicima, što je od iznimne važnosti za njih.

"Vidimo da se u vrijeme pandemije sve više naših obrtnika pokušava okrenuti izvozu, međutim po sadašnjem zakonu to nije moguće učiniti, a novi zakon je to predvidio. To bi svakako doprinijelo razvoju obrtništva i osiguravanju egzistencije", kazao je Babić te istakao da se nada da će zakon o obrtu u FBiH biti zakon po mjeri obrtnika, da će biti u svakom pogledu što bolje napravljen i omogućiti regulaciju obrtništvu. Ističe da novi zakonski prijedlog ima i drugih prednosti, jer omogućava obavljanje određenih obrta bez adekvatne stručne spreme te daje mogućnost da tržište samo kaže je li neko dovoljno kompetentan i da li taj biznis može uspjeti.

"Nadamo se da će zakon ugledati svjetlo dana u onom obliku koji je najbolji za obrtnike. Tu ima još nekih stvari koje treba uskladiti, a one se tiču pitanja tko može pomagati obrtniku, jer oni su često i sami zaposlenici i u odsustvu, kada odu na godišnji, bolovanje, sajam, moraju zaključati obrt, ali nama je bitno da neko može raditi kad nema vlasnika", rekao je Babić.

Ivo Tadić (HDZ), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" je rekao da je ova stranka bila spremna podržati zakon i da je cilj doći do što boljeg i kvalitetnijeg dokumenta. Po njemu se na samoj sjednici Doma naroda vidjelo da zakon ne može proći te da je bilo primjedaba Obrtničke komore, SDP-a i HDZ-a.

"Mislim da je i ministar (Amir Zukić, ministar razvoja, poduzetništva i obrta) napravio ozbiljne propuste, da ništa nije uvažio od primjedaba i uloženih amandmana. Zato smo tražili da se odgodi glasanje i da sljedeći put zakon prođe", ističe Tadić i dodaje da je osnovni problem da se obrtnicima omogući da neko od srodnika obavlja djelatnost kada oni nisu tu - na poslu.

Aner Žuljević (SDP) kazao je da su ministar Zukić i Vlada imali problem i prošli put kada je zakon pao jer nisu komunicirali sa strukom. Rekao je ministru Zukiću da je on deintelektualizirao cijeli proces od onih ljudi na koje se zakon odnosi i da je to suštinski problem bio i prošle godine, te da je ministar s istim pristupom nastavio uputivši ovaj zkaon u hitnu proceduru.

"Ministar je počeo ovo da shvata kao neku privatnu stvar i da vodi lični rat i s parlamentom i s delegatima pokušavajući da to izvojevuje kao neku svoju pobjedu", kaže Žuljević, koji je podnio šest amandmana, a Vlada nije prihvatila nijedan.

Dodaje da nije spreman niti će ikada pristati da mu je sistem rada u Parlamentu sveden da bira od dva zla manje.

"Znam da se politika promijenila i mijenja lobiranjem i da neki ljudi koji su do juče o ovom zakonu pričali da je katastrofa, danas drugačije pričaju. Nisam iz tog filma. Što sam pričao prije godinu dana, stojim iza toga danas, a stajaću i u budućnosti", kazao je Žuljević.

Jasmin Duvnjak (SDA), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" kaže da je lično bio za to da se ovaj zakon usvoji odmah, jer je potreban obrtnicima.

"S obzirom na to da nije bilo saglasnosti oko amandmana kolega iz HDZ-a i SDP-a, usaglasili smo se da se za mjesec vratimo tome, mada smatram da je u globalu zakon vrlo dobar i da on ima veliki broj prednosti u odnosu na postojeći", rekao je Duvnjak.

Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, kazao je da je Predstavnički dom ranije usvojio ovaj zakon po kojem je propisano da će obrti imati pravo i na uvoz repromaterijala i izvoz svojih proizvoda, odnosno moći će samostalno u svoje ime i za svoj račun obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje bez posrednika, što dosad nije bio slučaj. Kaže da su najvažnije prednosti ovog zakona skraćenje procedure i pojednostavljenje registracije obrta te omogućavanje pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti.